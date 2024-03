AMLO rechaza apoyar a algún candidato presidencial de EE.UU.: “No vamos a cometer el error que se cometió en el pasado”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde México no se cometerá el error de inclinarse por alguno de los candidatos que compiten por la presidencia de Estados Unidos, esto en referencia a Donald Trump (Partido Republicano) y Joe Biden (Partido Demócrata).

“Nosotros no vamos a cometer el error que se cometió en el pasado de apoyar a ningún candidato de Estados Unidos, esa es una decisión que corresponde a los ciudadanos de Estados Unidos”, dijo.

Desde Mexicali, en el estado de Baja California, López Obrador dijo que se reserva el derecho de responderle a los candidatos que le falten al respeto al pueblo de México, además de señalar que los denunciará en su conferencia mañanera.

“Solo nos reservamos el derecho de hacer cuestionamientos cuando se le falte el respeto al pueblo de México, sea quien sea, si no se respeta a los mexicanos vamos a estar denunciando”, aseguró.

Joe Biden recibió a AMLO en la Casa Blanca en julio de 2022. Crédito: Susan Walsh | AP

Sin dar su nombre y en alusión al gobernador de Texas, Greg Abbott, el presidente dijo que pedirá a los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos que tomen en cuenta la actitud anti-mexicana de algunos políticos estadounidenses.

“Esos que ponen alambradas actúan de manera inhumana en contra de los migrantes, esos que amenazan con invadir, esos si los vamos a llamar por su nombre y les vamos a pedir a nuestros paisanos con todo respeto que tomen en cuenta esa actitud anti-mexicana, y nada más les vamos a decir que el que no quiere a su patria no quiere a su madre, que se recuerde eso para que nos respeten como nosotros vamos a respetar siempre a quienes viven en otros países y tienen otros gobiernos. La política de México siempre va a ser de no intervención y de autodeterminación de los pueblos”, expresó.

Las declaraciones de López Obrador surgen luego de que en conferencias mañaneras pasadas ha criticado a sus opositores en México por apoyar en 2016 a la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, quien perdió contra Donald Trump.

“Fueron más las cosas buenas para los dos pueblos, tanto para Estados Unidos como para México, que las diferencias que tuvimos con el presidente Trump (2017-2021). Y con el presidente Biden también (ha habido) muy buena relación”, comentó.

El mandatario mexicano descartó que surjan tensiones con Estados Unidos si gana Donald Trump, pese a que ha intensificado su retórica anti-mexicana y antiinmigrante con promesas como cerrar la frontera o enviar tropas para combatir a los cárteles mexicanos.

“No (habrá tensiones), yo pienso que llevamos muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, esto es muy importante que lo sepan en Baja California y nuestros paisanos que viven, trabajan honradamente en California, en Estados Unidos”, manifestó.

Donald Trump y AMLO se reunieron en Washington en julio de 2020. Crédito: Patrick Semansky | AP

El presidente insistió en que “es muy buena la relación con el Gobierno estadounidense” y “lo fue con el Gobierno del presidente Trump”, con quien solo tuvo “un problema”, los aranceles que impuso a productos mexicanos en mayo de 2019 para exigir que México detuviese el flujo migratorio.

“El presidente Biden ha sido muy consecuente, ahora que está intentando presentar una iniciativa de reforma migratoria, se comprometió a que, antes de enviar la iniciativa, que entrara a discusión, iba a pedir nuestro punto de vista. De manera muy respetuosa, dijimos que no estábamos de acuerdo”, recordó.

Al señalar que son más de 40 millones los mexicanos que radican en Estados Unidos, el jefe del ejecutivo mexicano nuevamente propuso a los candidatos de los partidos Demócrata y Republicano “que se regularice la situación de más de 5 millones de mexicanos que viven, trabajan, y aportan para el desarrollo de Estados Unidos“.

“Ahora que están las campañas me gustaría escuchar de alguno de los candidatos un planteamiento en ese sentido, sería muy bien visto por toda la comunidad mexicana, hispana”, declaró.

Con información de EFE.

