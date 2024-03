Antoine Griezmann se disculpa con Alexis Sánchez por decirle “cag…” después de fallar su penal en Champions

Se puede decir que Alexis Sánchez fue un factor en la eliminación del Inter de Milán a manos del Atlético de Madrid el miércoles en la UEFA Champions League, ya que jugó poco y falló su tiro en la tanda de los penales, aunque no fue el único.

Pero además de su mala tarde, el chileno, para colmo, tuvo que soportar que Antoine Griezmann, una de las estrellas del equipo rival se refiriera a él como “cagón”, celebrando después de que el nerrazurri falló su disparo desde los 11 metros, aunque el delantero francés ya le pidió una disculpa.

“¡Cagón!, ¡es un cagón el chileno!”, ¡cagón!”, se puede leer en los labios del atacante rojiblanco después de que el sudamericano falló su disparo después de la prórroga.

Griezmann diciendo “Es un cagón el chileno” cuando ha fallado Alexis el penalti



El clip que se volvió viral exhibió al francés, por lo que tuvo que pedir disculpas al chileno, algo que sucedió este jueves, según lo indicado por el diario Marca.

El medio español asegura que Griezmann contactó a Sánchez para pedirle perdón y explicarle que el grito fue para animar al portero colchonero Oblak y no para desmerecer la capacidad del chileno, lo que el Niño Maravilla aceptó.

¿Qué dijo Griezmann a la prensa después del partido?

Lo que el jugador francés declaró de forma “oficial” ante las cámaras una vez que la tanda de penales terminó a favor del Atlético, que con eso obtuvo su pase a cuartos de final de la Champions League no tuvo nada que ver con lo que acababa de decir en la banca, entre amigos y compañeros, del chileno.

Cuando se le preguntó cómo vivió la última instancia del partido, dijo: “Bueno, nervioso, porque la última tanda de penales que viví fue en la final del Mundial y perdimos (contra Argentina 4-2). Así que nervioso, pero confiando mucho en los jugadores que iban a tirar y luego tenemos un arquero increíble”, exclamó.

“Estoy muy contento. Esto es el Atleti, ya podéis estar acostumbrados a eso, al final no hay ningún partido tranquilo. Hay que pelear hasta el final. Sabía que era importante hoy, había hecho mucho esfuerzo para estar jugando. Muchas mañanas, tardes y hasta noches en casa trabajando para poder estar hoy con los fisios y era fecha clave. Apuntamos a esa fecha, lo intentamos contra el Bilbao pero no podía ni pisar. Hoy al final me fui cargando las piernas porque apoyo mal y hay gestos que me duelen, pero era muy importante para el equipo y había que estar”, concluyó.

