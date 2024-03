Protestan contra instalación de torres celulares sin tomar en cuenta a la comunidad

¿Qué tal si de repente instalan una torre celular en frente de tu casa sin previo aviso o una audiencia pública previa?

El condado de Los Ángeles aprobó una ordenanza que permite que se instalen torres celulares en cualquier parte, lo que motivó a una protesta por parte de vecinos del este de Los Ángeles en la Corte Stanley Mosk.

“En 2023, la Mesa de Supervisores decidió hacer enmiendas en las ordenanzas de Infraestructura Inalámbrica títulos 16 y 22. En el título 16, determinaron que iban a remover todos los derechos a que los vecinos fueran notificados y sin pasar por un proceso legal en la instalación de torres para poner antenas para los celulares y el Internet”, dijo Brenda Martínez, miembro de la directiva del Grupo Fiber First LA, vicepresidenta del Consejo Vecinal de Boyle Heights, y organizadora de la organización Mothers of East LA.

Manifestación contra la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles por ordenanza que permite la instalación de torres celulares sin tomar en cuenta a la comunidad. (Fotos Cortesía Sammy Sarzoza) Crédito: Cortesía

Señaló que este proyecto para dejar sin voz a la comunidad en la instalación de las torres celulares es una propuesta por parte de las compañías de telecomunicaciones, que suelen dar mucho dinero en donativos electorales a las supervisoras para sus campañas.

“La comunidad cree que no es algo bueno porque les quitaron todos sus derechos. Por ejemplo, nadie se va a enterar sobre cuándo le van poner una torre en frente de su casa, o en las iglesias; y hay muchas ciudades que no tienen banquetas, así que prácticamente va a instalarlas afuera de sus hogares”.

En cuanto a las enmiendas hechas a la ordenanza 22 relacionada con la Ley de Calidad Ambiental, dijo que removieron todas las protecciones ambientales, las evaluaciones y reportes al medio ambiente.

Baldomero Cápiz de la Federación Nacional de los Exbraceros se hace presente en la manifestación contra las torres celulares. (Fotos Cortesía Sammy Sarzoza) Crédito: Cortesía

Martínez dijo que ellos siempre empujaron para que se pidieran fondos federales para desarrollar fibra óptica y no depender de la conexión inalámbrica.

“La que impulso estos cambios fue la supervisora Holly J. Mitchell. La que dudó fue la supervisora Hilda Solís, porque le enviaron miles de cartas de rechazo, pero al final todas las supervisoras aprobaron las enmiendas”.

Dijo que incluso la compañía Verizon presentó una petición de firmas a favor, que sometieron como comentarios públicos, pero encontraron que habían firmado personas fallecidas y menores de edad.

Añadió que las torres celulares pueden causar incendios y no tienen ningún tipo de aseguranza; además de que aseguró que hay infinidad de estudios que indican que puedan afectar a la salud de las personas.

“Pueden causar un incendio eléctrico que es más difícil de apagar. Ya lo vimos con el incendio Woolsey en Malibú cuando al caerse un cable de una antena inalámbrica de la compañía Edison, se prendió el pasto y dejó 40,000 propiedades destruidas y tres personas muertas”.

Dijo que es muy preocupante porque en las comunidades latinas, no tienen fibras ópticas, y es donde están poniendo más antenas.

“De 400 antenas antes de la pandemia, ahora hay 2,700. En el este de LA están proliferando”.

La fibra óptica es cable de Internet en vidrio, en algunas ocasiones están debajo del suelo.

“No nos oponemos a la tecnología, pero queremos ser escuchados y tomados en cuenta para conocer de los peligros”, afirmó Martínez.

Julie Levine de 5Gfree California. (Cortesía Fotos Sammy Sarzoza)

Martha Ofelia Jiménez, vocera de City Terrace United for Environmental Justice dijo que las supervisoras del condado de Los Ángeles nunca debieron poner en “fast track” el proyecto de las antenas 5G por todo el peligro que representan para la salud y sin un proceso de consulta abierta y transparente con la comunidad.

“A nuestros vecindarios no se nos consultó y todo fue hecho sin la protección de la ley CEQA (California Environmental Quality Act) como se requiere debido a los altos y peligrosos riesgos tanto a la salud como al medio ambiente”.

Cabe decir que los vecinos interpusieron una demanda contra las enmiendas hechas por la Junta de Supervisores.

“Estoy segura que tras haber escuchado los argumentos de los abogados de ambos lados en la Corte de Los Ángeles, ganaremos el caso en pro del pueblo debido a tanta violación de procesos”.

Agregó que no le extrañaría que las supervisoras estén atadas de manos porque reciben contribuciones de campaña por parte del sector de telecomunicaciones.

La demanda es contra el condado de Los Ángeles, la Junta de Supervisores, la Comisión de Planeación Regional, el Departamento de Servicios Públicos y el Departamento de Planeación Regional del Condado. Los demandantes son Fiber First Los Angeles, Mothers of East LA, la Unión Binacional de Exbraceros Mexicanos, Boyle Heights Community Partners, Children’s Health Defense, 5G Free California, United Keetoowah Band of Cherokee Indians in Oklahoma, California Fires and Firefighters, Malibu for Safe Tech y California for Safe Technology.

La demanda establece que la ordenanza elimina el uso condicional discrecional para permitir que las compañías de telecomunicaciones inalámbricas incumplan con los mandatos ambientalistas requeridos en el Acta de Calidad del Medio Ambiente, la CEQA, pero además señala que la Junta de Supervisores optó por ignorar las evidencias del impacto ambiental adverso.

La Opinión contactó a la supervisora Hilda Solía para tener un comentario sobre la demanda de los vecinos sobre las torres celulares, pero hasta el momento del cierre de la edición no había una respuesta.