“Te graban y te humillan frente a todos”: Hablan los transportistas que fueron torturados por sicarios

El narco usa distintos medios para amedrentar y someter a la población, uno de ellos es la grabación de los crimenes que realiza, como la tortura que ejerció contra transportistas en Guerrero, cuyos videos circularon en redes sociales recientemente. Ahora las víctimas hablaron de lo que vivieron a manos del cártel de Los Rusos.

Los videos de los ataques muestran a hombres siendo golpeados, algunos con tablas, otros con las manos, mientras los sicarios les cuestionan por no obedecer sus órdenes, uno de ellos es un adulto mayor, quien recibe tablazos en los glúteos y piernas.

Tras la difusión de uno de los videos y la polémica que causó, se liberó otro clip en el que se ve a un joven checador (quienes están en las bases del transporte público coordinando las salidas de las unidades) siendo golpeado por un par de sicarios, quienes le pegan en la cara, el abdomen, los brazos y las piernas.

Al respecto, el diario Milenio entrevistó a las víctimas de estas torturas, quienes a cambio del anonimato relataron las secuelas de las agresiones que han vivido.

Uno de los primeros en hablar fue “Rolando”, quien dijo que tuvo varios huesos fracturados por la agresión: pómulo izquierdo, codo derecho, muñeca derecha y un dedo anular. Las primeras dos fracturas fueron a puñetazos, las otras con un palo que los criminales en Acapulco llaman tabla domadora.

Así fue como un grupo de cobardes extorsionadores tableo y amedrento a transportistas de Acapulco, Guerrero, quienes son sometidos al cobro de cuotas y además de ello, están siendo obligados a reportar cualquier tipo de movimiento a los delincuentes https://t.co/yvWFzZ5b6x pic.twitter.com/kXmQndM2qa — Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) March 11, 2024

Por tres semanas no pudo trabajar, el dolor no lo abandonó en todo ese tiempo, ¿la razón? No avisó que el Ejército mexicano realizaba un operativo, él les explicó que su teléfono es antiguo y no tiene WhatsApp, pero no escucharon razones.

Los checadores —dos en Acapulco y dos en Chilpancingo— informaron que además de ser amenazados, golpeados y asesinados, son víctimas de otro tipo de situaciones, pues al ser obligados a fungir como halcones, los cárteles los consideran de su propiedad, y hasta la vestimenta les controlan.

Así lo narró uno de ellos, quien sufrió fracturas en los dedos de los pies por usar sandalias, algo que los cárteles les prohíben, pues deben usar lo que se les ordena.

“Se hicieron virales dos videos y por ahí andan circulando otros más en internet, pero eso es sólo una pequeña muestra de lo que nos hacen: te dan con la (tabla) domadora, te pegan con las llaves de cruz, te dan toques con los cables para pasar corriente. Y todo eso lo graban y lo mandan a otros compañeros para que sepan que van en serio”.

A eso se le suma que deben seguir ciertas conductas, como no comer acompañados para no distraerse, las faltas a lo ordenado se pagan caras. Los videos de las agresiones los mandan a los familiares de las víctimas.

“Te graban y te humillan frente a todos. Le mandan tu video a tus compañeros, a tu esposa, tus hijos. Eso es lo que más me duele. La cabeza como sea, pero que mis hijos hayan visto cómo me hablaban, cómo me hacían que bajara las manos para que me pegaran a gusto, los insultos… eso duele más que cualquier golpe”, dijo Jaime, otro de los afectados.

Sigue leyendo:

– Sicarios del Cártel de Sinaloa secuestraron, interrogaron y ejecutaron a 4 rivales del CJNG.

– Conoce los castigos que impone el narco a quienes incumplen sus leyes.