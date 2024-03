Inter Miami se enfrentará a Puebla en Leagues Cup: ¿Cuáles son los partidos de fase de grupos?

El Inter Miami del argentino Lionel Messi arrancará la defensa del título de la Leagues Cup el próximo 27 de julio en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (EE.UU.) contra Puebla, según el calendario anunciado este jueves por el torneo.

El Inter Miami se enfrentará a continuación a Tigres en el NRG Stadium de Houston (Texas) el 3 de agosto.

La segunda edición de la Leagues Cup cuenta con 18 clubes de la Liga MX y con los 29 de la MLS y se disputará del 26 de julio al 25 de agosto de 2024.

La fase de grupos arrancará el 26 de julio con un duelo entre el Atlanta United y el DC United, seguido por un Pumas-Austin en el Q2 Stadium de la ciudad texana.

Aunque el torneo se disputa completamente en Estados Unidos, la organización dará este año privilegios de local a los clubes mexicanos mejor clasificados. Por ejemplo, se minimizarán sus viajes.

Club América, campeón de la Liga MX, Monterrey, Chivas de Guadalajara y Tigres son los clubes que se adjudicaron estos beneficios.

Estos serán los partidos de la fase de grupos de Leagues Cup:

GRUPO ESTE 1

28 de julio: New York City FC vs. Querétaro en Yankee Stadium en Nueva York, Nueva York

1 de agosto: Cincinnati FC vs. Querétaro, TQL Stadium en Cincinnati, Ohio

5 de agosto: Cincinnati FC vs. New York City FC, TQL Stadium en Cincinnati, Ohio

GRUPO ESTE 2

26 de julio: Orlando City vs. Montréal, INTER&CO Stadium en Orlando, Florida

30 de julio: Atlético de San Luis vs. Montréal, Stade Saputo en Montreal, Canadá

4 de agosto: Orlando City vs. Atlético de San Luis, INTER&CO Stadium en Orlando, Florida

GRUPO ESTE 3

27 de julio: Puebla vs. Inter Miami, Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida

31 de julio: Tigres vs. Puebla, Shell Energy Stadium en Houston, Texas

3 de agosto: Tigres vs. Inter Miami, NRG Stadium en Houston, Texas

GRUPO ESTE 4

27 de julio: Philadelphia Union vs. Charlotte, Subaru Park en Chester, Pensilvania

31 de julio: Charlotte vs. Cruz Azul, Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte

4 de agosto: Philadelphia Union vs. Cruz Azul, Subaru Park en Chester, Pensilvania

GRUPO ESTE 5

27 de julio: New England Revolution vs. Mazatlán, Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts

31 de julio: Nashville vs. Mazatlán, GEODIS Park en Nashville, Tennessee

6 de agosto: New England Revolution vs. Nashville, Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts

GRUPO ESTE 6

27 de julio: New York RB vs. Toronto, Red Bull Arena en Harrison, New Jersey

30 de julio: Pachuca vs. New York RB, Red Bull Arena en Harrison, New Jersey

4 de agosto: Pachuca vs. Toronto, BMO Field en Toronto, Canadá

GRUPO ESTE 7

26 de julio: Atlanta United vs. D.C. United, Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia

31 de julio: Santos vs. D.C. United, Audi Field en Washington, D.C.

4 de agosto: Atlanta United vs. Santos, Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia

GRUPO OESTE 1

26 de julio: Pumas vs. Austin, Q2 Stadium en Austin, Texas

30 de julio: Monterrey vs. Austin, Q2 Stadium en Austin, Texas

3 de agosto: Monterrey vs. Pumas, Q2 Stadium en Austin, Texas

GRUPO OESTE 2

27 de julio: Chivas vs. San Jose Earthquakes, Levi’s Stadium en Santa Clara, California

31 de julio: San Jose Earthquakes vs. LA Galaxy, Paypal Park en San José, California

4 de agosto: Chivas vs. LA Galaxy, Dignity Health Sports Park en Carson, California

GRUPO OESTE 3

27 de julio: St. Louis vs. FC Dallas, CITYPARK en St. Louis, Misuri

31 de julio: FC Dallas vs. FC Juárez, Toyota Stadium en Frisco, Texas

4 de agosto: St. Louis vs. FC Juárez, CITYPARK en St. Louis, Misuri

GRUPO OESTE 4

28 de julio: Sporting Kansas City vs. Chicago Fire, Children’s Mercy Park en Kansas City, Kansas

1 de agosto: Toluca vs. Chicago Fire, SeatGeek Stadium en Chicago, Illinois

5 de agosto: Toluca vs. Sporting Kansas City, Children’s Mercy Park en Kansas City, Kansas

GRUPO OESTE 5

28 de julio: León vs. Portland Timbers, Providence Park en Portland, Oregón

1 de agosto: Portland Timbers vs. Colorado Rapids, Providence Park en Portland, Oregón

5 de agosto: León vs. Colorado Rapids, Dick’s Sporting Goods Park en Commerce City, Colorado

GRUPO OESTE 6

26 de julio: Seattle Sounders vs. Minnesota United, Lumen Field, en Seattle, Washington

30 de julio: Minnesota United vs. Necaxa, Allianz Field en Saint Paul, Minnesota

4 de agosto: Seattle Sounders vs. Necaxa, Lumen Field, en Seattle, Washington

GRUPO OESTE 7

26 de julio: LAFC vs. Tijuana, BMO en Los Ángeles, California

30 de julio: LAFC vs. Vancouver Whitecaps, BMO en Los Ángeles, California

3 de agosto: Vancouver Whitecaps vs. Tijuana, BC Place en Vancouver, Canadá

GRUPO OESTE 8

27 de julio: Houston Dynamo vs. Atlas, Shell Energy Stadium en Houston, Texas

1 de agosto: Real Salt Lake vs. Atlas, American First Field en Sandy, Utah

5 de agosto: Houston Dynamo vs. Real Salt Lake, Shell Energy Stadium en Houston, Texas