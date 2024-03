La Opinión Hoy: La Casa Blanca espera que el Senado avance con ley contra TikTok

El proyecto de ley bipartidista contra TikTok avanzó en la Cámara de Representantes en medio de preocupaciones sobre la seguridad nacional, ahora la Casa Blanca espera que el Senado haga lo propio y avance con esta ley qué hay detrás de este asunto. Jesús García, especialista en Política, Inmigración y Asuntos Nacionales de La Opinión nos contó un poco más al respecto.

“Ha sorprendido a todos que de manera acelerada y como se le dice comúnmente la Cámara de Representantes aprobó con bastante mayoría 352 votos contra 65, una ley que buscaría presionar a TikTok para vender la empresa y bajo la amenaza de que si no lo hace podría perder digamos o prohibirse en los Estados Unidos. ¿Cuál es la preocupación? El argumento es que la empresa que actualmente tiene conexiones o tendría conexiones que no están confirmadas no se han sido demostradas con el partido comunista chino”, dijo Jesús García

En el Senado no tiene una ley espejo de la aprobada en la Cámara, por lo cual deberá tomar ese proyecto avalado el miércoles y elaborar su propio proyecto.

El senador demócrata Mark Warner (Virginia), presidente del Comité de Inteligencia, y el republicano Marco Rubio (Florida), miembro de alto rango, adelantaron que elaborarán un proyecto de ley sobre TikTok.

Los críticos de la ley, como la representante Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), dijo que no hay todavía evidencia clara de cómo la red social es un peligro para la seguridad nacional.

Las devotas de TikTok, Mona Swain (centro) y su hermana, Rachel Swain (derecha), ambas de Atlanta, monitorean la votación en el Capitolio en Washington, mientras la Cámara aprobaba un proyecto de ley que conduciría a una prohibición a nivel nacional de la popular aplicación de video si su El propietario con sede en China no vende, miércoles 13 de marzo de 2024. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

“Está el temor, existe que eso podría abrir problemas en temas de seguridad nacional, evidentemente porque pensarían que se estarían recabando información y datos de los estadounidenses que podrían ser utilizados posteriormente ser utilizados contra el país, sin embargo, eso no está confirmado. El portavoz desde el Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, señaló que se va a proveer de más información al Senado a donde ahora va esta propuesta de ley, cabe recordar que la Cámara de Representantes tiene propuesta que es bipartidista además eso es muy importante, pero el Senado no tiene un proyecto como tal no hay un proyecto espejo como que se llama a veces se presentan las leyes en ambas cámaras, pero no es el caso”, detalló García.

El especialista agregó que “El Senado tiene que trabajar en el proyecto que le envía la Cámara de Representantes y hacer una nueva propuesta si es que hay enmiendas. El presidente Joe Biden ya adelantó que sí firmaría la ley, es decir, es un proyecto que se tiene bipartidista a nivel nacional, y por eso llamaba la atención porque bueno, nunca se ponen de acuerdo en el Congreso para nada, pero curiosamente para este proyecto como tal se han puesto de acuerdo”.

Seguir leyendo: