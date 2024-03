Detienen a un estudiante en Jalisco que amenazó con realizar un tiroteo en su universidad a cambio de “likes”

Muchas personas están dispuestas a cualquier cosa con tal de ganar likes en redes sociales, aunque eso implique delinquir o amenazar a los demás, como ocurrió en Guadalajara, Jalisco, donde un estudiante dijo que realizaría un tiroteo en su universidad, motivo por el cual fue detenido.

Mauricio Ulises, de 24 años, estudiante de Derecho en la Universidad de Guadalajara (UdeG), dijo que si su publicación en una red social alcanzaba cierto número de “me gusta” realizaría un tiroteo en el plantel educativo, advirtió a los integrantes de algunos grupos que no acudieran a la escuela porque “le caían bien”.

De acuerdo con el semanario Proceso, una persona dio aviso de la publicación al 911, por lo que comenzó una investigación que derivó en la detención del estudiante, quien está acusado de realizar apología del delito.

“Estas amenazas no son una broma. No es un juego, este tipo de publicaciones son serias y no podemos regatear atención”, escribió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

La @FiscaliaJal cumplimentó una orden de aprehensión contra este sujeto de 24 años, quien presuntamente hace unos días lanzó amenazas a través de sus redes sociales de que haría un tiroteo este sábado en el CUCSH, plantel educativo del que es estudiante.



Luego de una denuncia en… pic.twitter.com/ZCt7ufpCO0 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) March 15, 2024

El gobernador mencionó en su publicación que sería este sábado 16 de marzo cuando el estudiante realizaría el tiroteo, pero la Fiscalía de Jalisco obtuvo la orden de aprehensión días antes, evitando así una posible tragedia.

Jalisco es uno de los estados más violentos y en el que los jóvenes son especialmente vulnerables, pues es la entidad mexicana con mayor número de desapariciones.

El crimen en otra universidad de Jalisco

Hace apenas dos semanas un crimen sacudió al estado, un joven de 20 años entró a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Guadalajara (UTEG) y asesinó con un arma blanca a dos secretarias.

Pero antes de hacerlo estuvo en un motel con una joven de 22 años, a quien también asesinó. En ese lugar se tomó unas fotografías vestido con su “uniforme” para el crimen y publicó en sus redes sociales que era el día.

Gabriel Alejandro era integrante de una comunidad virtual aficionada a los asesinatos por fanatismo, copió el atuendo de un pistolero brasileño que realizó una masacre en una escuela.

Sigue leyendo:

– Difunden video del momento en que arrestan al asesino de dos mujeres en universidad de Jalisco.

– “Hoy es el día”: El asesino de 3 mujeres en universidad y hotel de Guadalajara presumió de sus armas en Facebook.