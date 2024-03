Responsabilizan a alcaldesa de LA por maltrato de animales en albergues

La organización People for the Ethical Treatment for Animals (PETA) lleno de pósters las calles cercanas a la residencia de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, la Getty House, y algunos espacios cercanos al Ayuntamiento y al albergue Chesterfield Square con mensajes que la responsabilizan de la proliferación de animales callejeros y maltrato en los refugios para perros y gatos.

Básicamente PETA señala a la alcaldesa de un mal manejo de los animales en sus albergues debido a que el Departamento Los Angeles Animal Services (LAAS) aplican, dicen, una política de no matar, lo que aseguran ha resultado en refugios sumamente atiborrados.

En entrevista con La Opinión, Ashley Byrne, vocera de PETA, dijo que los problemas con los animales callejeros y el mal manejo en los albergues comenzaron hace varios años, pero ha empeorado en esta administración.

“Cuando la alcaldesa Bass asumió el cargo, teníamos muchas esperanzas de que tomaría las acciones que no emprendió su predecesor, pero desafortunadamente ha pasado más de un año, y no hemos visto un cambio significativo en los albergues de los LA Animal Services”.

La organización reporta que las jaulas donde guardan a los animales en los shelters de la ciudad de Los Ángeles se encuentran muy sucios. (Fotos PETA) Crédito: Cortesía

Afirmó que en enero le mandaron una carta a la alcaldesa y a todo el Concejo de Los Ángelkes, pero no han hecho nada.

“Tenemos reportes de personas que han llevado perros callejeros a los albergues y los trabajadores le dijeron que los dejaran en la calle, donde los había encontrado”.

Señaló que los refugios están por encima de su capacidad y lo que sucede es que ahora muchos perros están siendo mantenidos en pequeñas perreras en los pasillos de los refugios.

“Los perros languidecen en jaulas durante meses, incluso años. Y ahora se niegan a aceptar gatos cuando tienen espacios vacíos en los refugios donde se supone que deben alojarlos. Los trabajadores del refugio le están diciendo a la gente que dejen a su animal en la calle.”

Byrne afirmó que las adopción no están al ritmo del número de animales que reciben en los albergues, y parte de la razón es que la gente todavía cría y compra animales.

“La Ciudad estaba hablando de imponer una moratoria a la emisión de licencias de reproducción, pero lleva meses estancada. Y mientras tanto, la gente todavía puede obtener licencias de reproducción y crianza de animales a pesar de que los refugios están por encima de su capacidad.

“Y también la gente está criando animales ilegalmente. La Ciudad no está haciendo cumplir su legislación obligatoria sobre esterilización y castración, algo que les hemos estado pidiendo durante años que lo hagan; y seguimos viendo nacer más cachorros y gatitos, incluso cuando no puede sostener a los que ya están aquí”.

Distribuyen pósters responsabilizando a la alcaldesa Karen Bass de la falta de atención para resolver la crisis de animales callejeros. (Crédito PETA) Crédito: Cortesía

Parte del problema, dijo la vocera de PETA, es que no hay un censo de cuántos animales callejeros tenemos, pero aseguró que son muchos.

“La Ciudad no está tomando ninguna medida oficial para abordar el problema de los animales que viven en la calle; entonces no sabemos cuántos son, pero estamos viendo más y más gatos y perros, y gente que los deja en la calle cuando no se los aceptan en los refugios”.

Dijo que uno de los problemas es que la ciudad de Los Ángeles declaró que no matarían animales.

“Pero no puedes ser una ciudad donde no se mata mientras están naciendo estas camadas de cachorros y gatitos, y los albergues están repletos. Es deshonesto decirle a la gente que la ciudad no puede matar cuando tienes perros sufriendo enjaulados durante meses, o ves animales abandonados en la calle, donde mueren de enfermedades, de hambre o atropellados por los autos”.

Hizo ver que la Ciudad mata aquellos perros que dicen que son agresivos o nadie los adopta, pero se hacen agresivos porque pasan meses atrapados en jaulas, sin salir a caminar, y se vuelven locos.

“Lo que sí puedo decir es que el número de animales que recogen muertos en la calle sigue aumentando. El Departamento de Saneamiento lleva un registro de cuántos perros y gatos deben recoger cuando son atropellados por coches o mueren de otras formas en la calle”.

Dijo que el mensaje para la alcaldesa es que necesita tomar las medidas necesarias para que la ciudad comience a hacer cumplir las leyes de esterilización y castración para eliminar esta etiqueta de no matar que es deshonesta y que está causando sufrimiento a los animales.

“Necesita decirle al Departamento de Servicios para Animales que están obligados a aceptar todos los animales que lleguen a sus puertas y que no pueden rechazarlos por ningún motivo. No puede ignorar esto. La alcaldesa tiene el poder y los recursos. No hay excusas”.

Los defensores de los animales aseguran no haber sido escuchados por la alcaldesa Bass en cuanto al descuido en los Servicios de Animales de Los Ángeles. (Crédito PETA) Crédito: Cortesía

Respuesta de la alcaldesa

La oficina de la alcaldesa Bass respondió que el estado de los Servicios para los Animales de Los Ángeles (LAAS) era devastador cuando ella prestó su juramento.

“El número de voluntarios casi se ha duplicado bajo el liderazgo de la gerenta general Staycee Dains y el hacinamiento general en los refugios se ha reducido a la mitad.

“Todavía hay mucho trabajo por hacer y la alcaldesa continuará trabajando con la gerenta general Dains, voluntarios y defensores para convertir a Los Angeles Animal Services en un modelo del siglo XXI para el cuidado humanitario y exitoso de los animales y los servicios para los residentes”.

Agregaron que la gerenta Dains ha dejado en claro que que cualquier concepto erróneo sobre la eutanasia rápida de un gran número de perros en un período determinado de semanas, es falso.

Por su parte, Megan Ignacio, vocera del LA Animal Servicios añadió a lo declarado por la oficina de la alcalde, que obviamente hay mucho más trabajo por hacer, pero se han logrado avances y se han salvado vidas de animales bajo el liderazgo de Dains y la alcaldesa Bass.

Dijo que una pequeña minoría de defensores entre comillas y ciertas organizaciones de rescate, que no participan activamente en sus refugios, continúan distorsionando y fabricando una narrativa falsa sobre el Departamento.

Desde su nombramiento en julio de 2023, la gerenta Dains ha estado trabajando con urgencia para abordar el hacinamiento en nuestros refugios y ha hablado abierta y francamente sobre la crisis que enfrenta LAAS, que está ocurriendo en todo el país. Y expuso como razones:

La gente está abandonado sus grandes perros en los albergues en números alarmantes

Demasiada poca gente está adoptado grandes perros de los albergues y grupos de rescate

El cuidado del veterinario y la esterilización de los animales puede ser muy caros y difícil de acceder para la gente

LAAS no practica la eutanasia a animales sanos, amigables y seguros por ningún motivo, incluido el espacio.

Indicó que todos estos factores han creado una superpoblación de perros grandes en los refugios, por lo que llaman a los angelinos a que los ayuden a enfrentar esta crisis, adoptando, haciendo donaciones o sirviendo como voluntarios.

“También queremos que los angelinos sepan que los vales de esterilización y castración gratuitos y con descuento están disponibles en línea en https://www.laanimalservices.com/spay-and-neuter en el City Shelter más cercano para los residentes de la ciudad de Los Ángeles.