Devin Haney asegura que Canelo Álvarez no está evadiendo la pelea con David Benavídez

Devin Haney, campeón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que Saúl ‘Canelo’ Álvarez no está evadiendo la pelea con David Benavídez, retador oficial del campeón indiscutido mexicano de las 168 libras desde hace tres años.

En una entrevista en el programa Ahora o nunca de ESPN, Haney explicó que Canelo Álvarez ha demostrado que no es un peleador que le huye a nadie y que ha enfrentado a los mejores a lo largo de su carrera, por lo que cree que el duelo con Benavídez podría suceder más adelante.

“Amo David, David es un muy buen amigo mío y también soy aficionado de Canelo. Una cosa que no podemos decir sobre Canelo es que esté esquivando a nadie. Vemos su currículum, ha enfrentado a lo mejor de lo mejor. Subió de peso y bajó de peso, el tipo no ha esquivado a nadie. Vamos, tal vez la pelea no esté ocurriendo en este momento, pero creo que más adelante sí”, dijo el estadounidense.

Canelo Alvarez ha sido criticado por los fanáticos y expertos por no aceptar la pelea con David Benavídez. Foto: John Locher/AP.

Cabe destacar que desde hace tres años David Benavídez ha sido retador obligatorio y ha buscado llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y el CMB tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, había declarado que el equipo del tapatío y el de Benavídez estaban en conversaciones, pero que no intervendrían hasta el mes de marzo cuando el mexoamericano será obligatorio y que dejarían que los promotores hicieran su trabajo. Poco después se anunció que el Monstruo Mexicano subirá a las 175 libras para disputar el título interino del organismo contra Oleksandr Gvozdyk y Jaime Munguía será el rival para el 4 de mayo del Canelo Álvarez, por lo que esa pelea está lejos de suceder.

David Benavídez ha estado esperando por una oportunidad de pelear con Canelo Álvarez desde hace tres años. Foto: John Locher/AP.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

