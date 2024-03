Promotor de Jaime Munguía dice que no hay cláusula de rehidratación, pero sí de revancha con Canelo

Fernando Beltrán, promotor de Jaime Munguía, expresó que no hay ninguna cláusula de rehidratación de parte de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero sí una de revancha si el tapatío llega a perder su campeonato indiscutido de peso supermediano el 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En una entrevista con ProBox TV, Beltrán afirmó que la negociación fue rápida y que será un enfrentamiento normal, por lo que aseguró que no pondrán excusas y Munguía irá con todo para llevarse la victoria ante Canelo Álvarez.

“No, la verdad no (cláusula de rehidratación). Como te repito, la negociación una vez que entró (Eddy) Reynoso a la negociación fue rápida y fácil. Eso sí, de revancha sí hay, de revancha sí hay. Pero lógicamente la experiencia está del lado de Canelo”, dijo.

Canelo Álvarez se enfrentará a Jaime Munguía el 4 de mayo en Las Vegas sin ninguna claúsula de rehidratación. Foto: John Locher/AP.

“168 libras, vamos por los cuatro títulos, es una pelea normal no hay ningún tipo de cláusulas para nosotros. Y sobre todo, de una vez digo una cosa muy importante, tampoco va a haber excusas de parte nuestra, vamos a ir con todo y vamos a ganar esa pelea. Creo que Jaime también está entrando a la mejor etapa de su carrera que son los 27 años y pues la verdad es que siento que Jaime está fuerte, se siente muy bien, no ha dejado de entrenar. No habrá ninguna excusa de nuestra parte, vamos a dar lo mejor arriba del cuadrilátero”, agregó.

El pasado viernes Canelo Álvarez anunció de forma oficial que Jaime Munguía sería su próximo rival tras haber retomado las negociaciones con Premier Boxing Champions (PBC), con quien firmó por tres peleas, por estar en desacuerdo con la idea del tapatío de enfrentar a Jermall Charlo en mayo luego de la no muy llamativa disputa con su hermano gemelo en septiembre de 2023. La promotora se opuso a este combate por no ser económicamente viable y le ofreció el duelo con el tijuanense.

Cabe destacar que Munguía se convirtió en una opción para el tapatío luego de dominar ampliamente al retirado John Ryder y vencerlo por nocaut técnico en el noveno asalto luego de que la esquina del inglés tirara la toalla. Después de su gran victoria, el mexicano retó al campeón indiscutido de peso supermediano y ahora podría convertirse en el rey de la división si vence a Canelo Álvarez.

Jaime Munguía quiere brindar una pelea emocionante a los fanáticon ante Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Jaime Munguía, de 26 años, retuvo el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear en el octavo asalto al peleador inglés. El mexicano cuenta con un récord de 43 victorias y 34 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

