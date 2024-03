Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de marzo de 2024

Piscis

Es momento de ver al futuro y comenzar a trabajar en ese proyecto de negocio que siempre has tenido en mente, podrías necesitar mucho de una persona que físicamente se ha ido, pero desde otro universo conspira para que logres tu felicidad. Sueños reveladores, chisme por parte de una amistad muy querida y oportunidad de cambios en el área sentimental, te vas hacer más fría o frío que de costumbre y eso se deberá a varias traiciones que te marcaron. Siempre bueno, nombre y algunas veces fiel. La vida te pondrá a prueba y te hará que reacciones y valores las cosas pequeñas que tienes. A la ñonga lo que no sirve, momento de despojarte de cargas y karmas de tu pasado, si te afectaron ni pedo la vida sigue, no gastes tus fuerzas y energías en dañar a esas personas ya el universo se encargará de darles lo que se merecen, si tienes una relación y a esta no se le ve mejoras, haz un cambio en la rutina y en la forma de convivir con tu pior es nada, quizás ahí este la clave. Es posible que en estos días por medio de una amistad llegue una persona que te hará vibrar y volver a sentir la necesidad de amar.

Acuario

Si tienes pareja y ha estado distante, acércate más a él o a ella, algunas veces no quiere contarte sus problemas por miedo a tus juicios. Una amistad te busca nomas pa el chisme. No te atontes ni tomes decisiones apresuradas y menos cuando estés que te lleva la tiznada podrías cometer errores de los que te arrepentirás el resto de tu vida. No des más de lo que puedes y se exigente con quien te exige. Amor a distancia regresará en próximas fechas. Recibirás propuesta tentadora. Posibilidades de mejoras laborales o de cambios en cuento a trabajo o domicilio, cualquier cambio ayudará a que cambie o haya movimientos en tu destino. El siguiente mes llegará con muchas sorpresas hay un viaje y también conocerás a una persona con la que has estado platicando y lidiado mucho por una red social, quizás no sea lo que buscas y esperabas, pero esto te ayudará a salir de dudas así que vete preparando que aún tienes días. Algunas ocasiones te deprimes por cada tontería que dejas mucho que desear, eres una persona fuerte pero tu talón de Aquiles siempre será tu familia, aprende a convivir más con ellos y a no dedicarle tanto tiempo a gente sin qué hacer que solo te busca cuando les da su gana o cuando necesitan algo de ti.

Capricornio

Cuídate de una persona de tu trabajo le caes bien gordo, tu céntrate en lo tuyo y que el mundo ruede. Es posible que sientas nostalgia por una amistad que ya no está contigo en estos momentos, recuerda que personas van y vienen en tu pida aprende a quedarte con lo mejor de ellas. Cuida la parte de la familia pues podrías estar alejado o alejada de ella por tu trabajo o tus problemas personales. Mejoras en el ámbito económico en estos días, aprende a ser más ahorrador pues gastas mucho en cuestiones que no necesitas y después ya no encuentras la salida. Viene la oportunidad de ser plato de segunda mesa o amante de alguien, ni te mestas en esos problemas o podrían hacértela de pex o armarte un escándalo, no naciste para eso, date tu lugar y que paguen tu precio. Si tienes pareja se más exigente, así como él o ella te exigen, no des todo recuerda que al final quien más da es quien más sufre. Momento de darte cuenta lo que vales y puedes lograr hacer, no vuelvas a caer en cuestiones del pasado que tanto trabajo te costaron salir de eso. Te preocupas mucho por verte bien, pero algunas veces no ver los resultados pronto te desespera y mandas todo a la china. Un familiar te pedirá un consejo, vienen cambios en cuestión de tu economía, te llegará un dinerito que te ayudará en un viaje que estás por realizar. Una amistad andará muy pegada a ti pues querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona.

Sagitario

Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a alguien. Es posible que en estos días extrañes a alguien de tu pasado y tengas sueños premonitorios. Aguas con las tristezas podrían hacerse vicio. Eres de los signos más fuertes, duros e insensible pero cuando te debilitas suele costarte mucho levantarte, quien te quiera te lo mostrará con hechos y no solo con palabras, así que aprende a identificar quien en verdad cumple con los requisitos. No temas a cambios en el área amorosa pues dichos cambios podrían llevarte a encontrar el amor de tu vida. Un familiar necesitará mucho de ti, no le des la espalda. Una amistad te dará una sorpresa agradable. Date la oportunidad de hacer todo eso que siempre quisiste y que por miedo al qué dirán no hiciste. Movimientos planetarios podrían hacer que caigas rápido en provocaciones pues andarás algo bipolar que ni tú te aguantarás. Ten cuidado con lo que pienses sobre todo cuestiones negativas pues podrían hacerse realidad, en la medida que busques encontrarás eso que tanto has soñado y deseado, no te permitas errores en tu vida y si los cometes perdónate y vuelve iniciar.

Escorpión

Si tienes pareja ye esta ha estado distante, es momento de llegar acuerdos, no dudes tanto de su amor él o ella te quieren, solo que algunas veces ni tú te aguantas. Te viene un amor de tierras lejanas que conocerás por una red social, ten mucho cuidado pues la distancia podría ocasionar problemas. Es momento de abrirle las puertas al amor, ingesu lo que tenga que pasar, no te detengas y si vuelves a sufrir aprenderás de la caída. Ya nos seas tan sensible y haz el corazón más duro para no sufrir tanto. Descubrirás las malas intenciones de una amistad. Es importante que no cometas los mismos errores porque se te da mucho tropezar con la misma piedra y eso no es nada sano. Momentos importantes para iniciar de cero, no te detengas por nadie y ve tras tus metas y sueños pues en este ciclo la felicidad podría tocar tu puerta. Momentos increíbles se aproximan, tu pasado está sanando muy rápido y eso se debe a que has aceptado muchas cosas que pasaron. Cuida mucho tus sentimientos pues podrías salir dañado o dañada al poner tus ojos en una persona que no sabe ni lo que quiere ni hacia donde se dirige, recuerda lo que vales y no permitas que nadie te baje del nivel al que perteneces.

Libra

Hay momentos que quisieras mandar todo a la china e irte lejos y otras en que quieres luchar contra viento y marea para luchar por lo que amas. Ten cuidado lo que dices o hablas pues podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti. Ya no te dejes caer por nadie, recuerda que no naciste para rogar ni para ser segundo plato. Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad. Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir. Vienen cambios importantes a tu vida en los cuales madurarás mucho y esa menses que te caracteriza desaparecerá. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado. Se visualiza la llegada de un nuevo amor el cual te enseñará a comprender mejor ciertas cuestiones que te agobiaban.

Virgo

Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio. Traición muy fuerte que te podría dañar demasiado. Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tú lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú. Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar. Recuerda que el Karma es canijo. Un nuevo amor parecerá a mediados del mes que entra, llegará por medio de una red social. No permitas que se pasen de mamilas contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por la mendiga leche tú ya vienes con el queso. Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. Vienen amores. Caída o golpe que te podría mandar al hospital. Viaje se cancela.

Leo

Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. Viene una separación que te dejará grandes beneficios económicos. Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño, tienes todo para materializar tus sueños, es momento de trabajarle para conseguir lo que deseas. No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor. Un familiar se enferma, tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje. Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Los sueños se materializan cuando se es constante. Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día. La vida te dará una sorpresa muy pronto. Familiar te visitará. Eres muy perris y quien te la hace te la paga, sin embargo, no te apresures demasiado y espera un poco que la vida y el karma hagan su trabajo.

Cancer

Comenzarás a ver la luz en muchas cuestiones que antes te habían detenido o no te habían llevado por ningún lado. La vida será la encargada de mostrarte quien merece estar en contigo y quién no. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya estás bien entrado. Te vienen posibilidades de ligue sano y de recibir un mje o llamada de una persona muy querida para ti. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas y a la fregada con eso, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Algunas veces te decepcionas mucho de ti y eso a la vez hace que te recrimines y caigas en las mismas tonterías que no te permiten seguir avanzando, deja a un lado ser tu propio juez y tirarte tanta tierra encima, si tú no te cuidas nadie lo va hacer por ti.

Géminis

Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces. Podrías contraer una infección en estos días, cuídate mucho en la relación sexual y en cuestiones de gripas. Una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos. A la fregada amores baratos de una hora, no tienes necesidad de eso. Cambiará tu forma de pensar sobre cierta persona, ten cuidado. Estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor, aunque solo quiera dormir contigo. Pensamientos acerca de un viaje o de una compra, hazlo, estas en el mejor momento. Encamamiento con ex pareja o nuevo amor. Tienes envidias a tu alrededor, que eso no te detenga, trata de siempre cargar un limón verde en tu bolso o coche para evitar malas vibras y prevenir accidentes.La vida te llenará de nuevas oportunidades en un montón de ámbitos de tu vida, tu constancia y determinación harán que logres consolidar tus metas. Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado.

Tauro

Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo buenos momentos. En la medida que des recibirás. Deja que el pasado se vaya y no regrese más. Aléjate de quien te causa estrés. Es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor. Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia. Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención. Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que ningún wey o vieja te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa. Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas. Cuídate de infecciones y de golpes pues podrías sufrir un fregazo. No temas a cambios en el área de los negocios, te va ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones.

Aries

Siempre firme en tus convicciones, la mayoría de las veces cumples con tus propósitos y siempre buscarás la manera de verte bien, te preocupas mucho por tu cuerpazo criminal sin embargo estas en una época en que vas a subir un poco de peso. Ten cuidado y temor de quienes un día están y otro no, son las peores personas y cuando menos acuerdes pueden darte una puñalada por la espalda. La vida te pondrá pruebas las cuales te harán madurar y darte cuenta el tremendo amor que vive a tu alrededor, recuerda que la vida no es una perra, uno es quien decide como quiere vivir y lo que quiere sufrir. Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar los kilos. En el amor estarás en un tono confuso tienes miedo de salir lastimado o lastimada sin embargo una parte de ti quiere volver a ilusionarse en iniciar algo bello. Tienes todo para lograr grandes cosas, pero tu falta de confianza en ti no te deja avanzar. Debes aprender a cuidar más tu autoestima y a no permitir que nadie te baje del sitio que tanto trabajo te ha costado llegar y mantener. Cuidado con amores de una noche los cuales estarán presentes en próximas fechas.