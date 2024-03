¿Qué se dijeron los habitantes en el posicionamiento de ‘La Casa de los Famosos 4’?

En el octavo posicionamiento de ‘La Casa de los Famosos 4’, los participantes discutieron las razones que los llevaron a nominar a sus compañeros. En esta oportunidad, las nuevas habitantes no participaron en la actividad debido al poco tiempo que han tenido dentro de la mansión.

En esta ocasión, el famoso con más posicionamiento fue Guty Carrera, ya que casi todos los miembros del Cuarto Tierra lo enfrentaron.

Maripily Rivera le dijo a Guty Carrera “manipulador” y lo acusó de usar a Alana a su conveniencia. Ante esto, Carrera aseguró que la narrativa de “manipulador” la está usando el equipo Tierra para desprestigiar su imagen a lo largo del reality show.

“Sigue con tus mentiras, vamos a hablar. Termina de hablar. Sigue con el espectáculo”, le contestó la actriz.

En su posicionamiento, Lupillo Rivera mencionó “Ya sabemos a lo que vienen las nuevas. A lo mejor sin querer queriendo, en el futuro te estoy haciendo un favor”.

“Como una vez dijo una amiga, tienes que untar mantequilla para que se resbale todo. Si algún día esos rumores llegan a ser falsos, tengamos la madurez para pedir una disculpa”, enfatizó el cantante de ‘Grandes ligas’.

Los rumores a los que Rivera hace referencia son sobre las relaciones pasadas de Carrera. Este último ha enfrentado acusaciones contundentes por parte de su ex pareja Brenda Zambrano, quien afirmó que Carrera la manipulaba y engañaba.

Posicionamiento de Aleska Génesis

Aleska Génesis se paró al frente de Cristina Porta y expresó: “Cristina, mira aquí dentro de la casa todo brilla con luz propia. Si bien es cierto, algunas brillamos más y otras menos. Pero, esto no te da derecho a ti de querer apagar a otras personas para tú poder brillar”.

“Como por ejemplo malponer o hablar mal de tus compañeros con las nuevas habitantes. Otra cosa que me pareció nefasta es cuando el señor Adame se quiso pasar al Cuarto Fuego y no lo dejaste e hiciste un show. Primero no eres la dueña de la casa y segundo hablas que no quieres a los hombres en el cuarto y ya has metido dos a tu cama a hacerle cariñito”, aseguró la influencer y modelo venezolana.

Ante esto, la periodista Cristina Porta habló de su carrera y todo el recorrido que ha tenido a lo largo de su vida. Y le respondió a Aleska “Tú solo vas a ser recordada por ser la novia de Nicky Jam”.

Ante esto, Aleska se dirigió a la cámara y mencionó: “Por cierto, hoy es el cumpleaños de Nicky. Feliz cumpleaños, Nicky, te amo”.

¿A quién salvó La Divaza de la eliminación?

Este domingo también le correspondía a La Divaza elegir a quién salvar de la eliminación, recordando que el YouTuber venezolano le arrebató la ventaja a Aleska.

La Divaza salvó a Rodrigo Romeh, el único miembro de su grupo que estaba nominado. Antes de decir el nombre, explicó: “Mañana vamos a hacer historia en ‘La Casa de los Famosos’ porque, por primera vez, no va haber ningún miembro del equipo Tierra en la sala de eliminación”.

“La resistencia que está con nosotros, ya sabe quién se debe ir. Sabe que Guty se debe ir, que Cristina es un peligro y que el alacrán hay que pisarlo, refiriéndose a Alfredo Adame. Entonces, le pedimos ayuda y voy a salvar a Romeh”, culminó.

En la eliminación del día lunes, se enfrentarán:

La Bronca

Alfredo Adame

Guty Carrera

Cristina Porta

Alana Lliteras

