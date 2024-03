La Opinión Hoy: Demócratas acusan a Trump de querer repetir el asalto al Capitolio

“Será un baño de sangre para el país”, esa es la expresión literal que usó Donald Trump en un mitin realizado en Vandalia, Ohio, durante el fin de semana para describir lo que, según él sucederá si llegara a perder las elecciones presidenciales de 2024.

Trump también repitió su retórica insultante hacia los inmigrantes a los que llamó “criminales” e incluso cuestionó que sean personas, recordemos que el expresidente nunca ha reconocido su derrota contra Biden en las elecciones de 2020 y está imputado penalmente por haber intentado revertir los resultados electorales de hace 4 años y haber instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Durante su discurso en Ohio, el republicano calificó de rehenes a los detenidos por atacar el congreso y prometió que los indultarás y consigue volver a la Casa Blanca.

La reacción por parte del equipo de campaña de Joe Biden y Kamala Harris no se hizo esperar y su portavoz James Singer calificó a Donald Trump como un perdedor y lo acusó de querer repetir el asalto al Capitolio, pero el pueblo estadounidense dijo “le va a propinar una nueva derrota a pesar de sus intenciones”.

A través de un comunicado, el equipo de campaña de Biden y Harris precisa que Trump continúa reuniéndose con personas que promueven teorías conspirativas elogiando a dictadores y lanzando ataques racistas contra comunidades minoritarias, por su parte el exvicepresidente Mike Pence dijo que no respaldará a Donald Trump, el presidente con el que sirvió durante cuatro años en la Casa Blanca, pocos días después de que Trump consiguiera la nominación del partido republicano como candidato a la presidencia para las elecciones de 2024.

Pence dijo que la agenda de Trump no se alinea con la de los republicanos conservadores y ha criticado al expresidente después del ataque al Capitolio, cuando el propio Pence estuvo al frente de la sesión en la que el pleno del Congreso debería certificar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 a favor del candidato demócrata Joe Biden.

No debería sorprender que no respalde a Donald Trump este año, dijo a Fox News, el ex gobernador de Indiana y ex candidato a la nominación presidencial republicana, cuando se le preguntó por qué dado que anteriormente prometió respaldar al eventual nominado.

Pence mencionó, el 6 de enero de 2021,el día que la turba atacó el Congreso y se informó que Trump les había dicho a sus asistentes que Pence merecía ser ahorcado por negarse a bloquear la certificación de las elecciones en favor de Biden, dijo también que tiene profundas diferencias contra Trump que van más allá de los acontecimientos de ese día incluso sobre la deuda nacional, el aborto y China, dijo que mantendrá su votación de noviembre en privado, pero enfatizó que no votará por el oponente demócrata de Trump el presidente Biden.

