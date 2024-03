¿Shohei Ohtani será algo más que bateador designado esta temporada con los Dodgers?

Si bien ya está más que confirmado que Shohei Ohtani no lanzará durante la temporada 2024 de las Grandes Ligas con Los Ángeles Dodgers, recientemente se abrió una puerta para que la estrella japonesa sea algo más que bateador designado en su primera campaña con la novena angelina.

Todavía completando el proceso de recuperación por su operación en el codo derecho a finales del año pasado, en principio el actual ganador del premio MVP de la Liga Americana sería sólo utilizado como bateador designado de acuerdo con lo que dijo el manager de la novena angelina, Dave Roberts.

Sin embargo, el mismo Roberts dejó en el aire una pequeña posibilidad para que Shohei Ohtani tenga un rol diferente en esta campaña, su primera con los Dodgers después de firmar un espectacular contrato por 10 años a cambio de nada más y nada menos que $700 millones de dólares.

La estrella japonesa Shohei Ohtani ya ha ido demostrando sus capacidades ofensivas en el Spring Training con Los Ángeles Dodgers. Crédito: Ahn Young-Joon | AP

“Shohei este año va a ser principalmente el bateador designado”, ratificó recientemente Dave Roberts quien lo utilizará en esa posición ocupando el segundo puesto en la alineación por detrás de Mookie Betts y por delante de Freddie Freeman, pero esta vez agregó una novedad.

“Una vez que regresemos a Estados Unidos va a comenzar su programa de lanzamientos y veremos su progresión. Si su brazo está lo suficientemente sano, tendremos esa conversación en el campo”, apuntó el manager sobre la posibilidad de que juegue a la defensiva en algún momento de la temporada.

Los Ángeles Dodgers se encuentran actualmente en Corea del Sur en donde disputarán una serie de dos encuentros ante los San Diego Padres en el marco del Opening Day de la temporada 2024 de las Grandes Ligas que se llevarán a cabo este miércoles y jueves en Seúl.

Shohei Ohtani arribó a Corea del Sur acompañado por su esposa, la jugadora de baloncesto japonesa Mamiko Tanaka, con la se casó recientemente sorprendiendo a todo el mundo. Crédito: Lee Jin-man | AP

Shohei Ohtani emocionado de enfrentar a Yu Darvish

Uno de los duelos que más atención ha despertado de cara al Opening Day que disputarán Los Ángeles Dodgers y San Diego Padres en Corea del Sur es el que sostendrán las dos estrellas japonesas Shohei Ohtani por los angelinos y Yu Darvish por la novena californiana.

El lanzador nipón será el encargado de subirse a la lomita por los Padres en el primer partido de la temporada por lo que se tendrá que ver las caras ante un viejo conocido a quien todavía no ha tenido la oportunidad de enfrentar.

“Tuve la oportunidad de entrenar con él en la temporada baja pasada. Es un buen amigo mío, pero no me he enfrentado a él hasta este momento, así que estoy muy emocionado de poder enfrentarlo finalmente”, comentó Shohei Ohtani sobre su relación con Yu Darvish.

“Lo analizaré a fondo y quiero enfrentarlo como bateador sin agregar demasiado sentimiento personal”, agregó la nueva estrella de los Dodgers que esperan dar mucho de qué hablar esta temporada con su temible ofensiva en la que destaca el japonés.

Sigue leyendo:

– Malas noticias para los Houston Astros: Lanzador mexicano José Urquidy iniciaría la temporada 2024 en la lista de lesionados

– Randy Arozarena se sintió “como en casa” durante el viaje de los Tampa Bay Rays a la República Dominicana

– Trevor Bauer confirmó que lanzará con los Diablos Rojos el domingo en la serie ante los New York Yankees en Ciudad de México