Andrés Guardado le soltó la mano a Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa ha sido un gran referente del arco mexicano en los últimos años. “Memo” tiene intenciones de jugar el Mundial de 2026, por esto se fue a Europa con 38 años. Sin embargo, Andrés Guardado no ve a “Memo” como titular en aquella Copa del Mundo.

A pesar de que recientemente encajó su gol número 1,000 de su carrera y que no ha podido frenar el mal momento del Salernitana en la Serie A de Italia, Guillermo Ochoa sigue siendo un firme candidato en las convocatorias mexicanas.

Varios analistas han recomendado un cambio generacional en la portería mexicana. A pesar de que Andrés Guardado no está tan convencido de que su compañero sea titular en 2026, reconoció que no hay otro arquero que le haga una seria pelea bajo los tres palos.

“Lo veo (a Memo Ochoa), pero no como titular… Al día de hoy (ve a) Malagón (…) No en mejor momento (Malagón), porque, a ver, Ochoa está en Italia, está veterano mi carnal y todo, lo que ustedes quieran, pero en selección siempre ha respondido, siempre, y al día de hoy sigue jugando en Italia, entonces vamos a valorar eso también”, dijo Ochoa en una entrevista con Fox Sports.

💣💥 "A OCHOA NO LO VEO DE TITULAR EN 2026"#CentralFOX | Son grandísimos amigos, pero Andrés Guardado cree que debe haber relevo en la portería de la Selección Mexicana y su elegido juega en el América 🤯https://t.co/kE5SgyBpZj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 18, 2024

Andrés Guardado aconseja a Jaime Lozano

Para evitar incomodidades y malos entendidos dentro del vestuario de la selección mexicana, Andrés Guardado pidió aclarar el rol de Guillermo Ochoa en el arco mexicano.

El “Principito” considera que “Memo” no sería el arquero titular en el Mundial de 2026, es por esto que el jugador del Club León aconsejó a Jaime Lozano para que tuviera una conversación con Ochoa. Guardado espera que se prueben alternativas antes de la Copa del Mudo.

“Si al final tú ves que Memo va a llegar muy justo al Mundial, pues sí sería adecuado hablar con Memo y decirle ‘cuento contigo, estás en un buen nivel, pero tengo que prevenir por si no estás, porque voy a necesitar a alguien de garantías por si no estás en dos años… (Ochoa) es una persona madura, una persona inteligente, y si tú lo sabes hablar con él ¿Por qué no? A mí me pasó en el Betis“, concluyó.

Sigue leyendo:

· Andrés Guardado considera que el Club América es el equipo más grande de México

· Andrés Guardado reveló que había rechazado la cinta de capitán del Club León

· Guillermo Ochoa sigue en caída libre con el Salernitana

· La selección de México ya tiene sus nuevas camisetas