Angélica María destapa la razón por la que fue vetada de Televisa

Angélica María, reconocida actriz mexicana que inició su trayectoria en televisión durante la década de 1950, reveló que no todo ha sido miel sobre hojuelas dentro de su vida profesional. Y es que habló por primera vez sobre el veto que ella, su esposo y la propia Angélica Vale vivieron por parte de Televisa durante 4 años.

En una entrevista con Yordi Rosado, Angélica María contó que fue vetada de las telenovelas a causa de un malentendido que también afectó a su esposo Raúl Vale y a su hija Angélica.

“Por un malentendido me sacan de Televisa, a mi hija también. La sacó un policía diciendo que es enemiga del señor Azcárraga y tenía como 8 años. Fueron cuatro años que estuve fuera, que me cerraron las puertas de todas las televisoras de Centro, Sudamérica, de Estados Unidos”, contó.

Angélica María explicó que dicho trago amargo se vivió luego de que el fallecido Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, le pidió a Raúl Vale que hiciera contenido para un proyecto de televisión por cable, pero cuando este tuvo todo listo, ya no lo volvieron a llamar.

“Cuando ya se iba a hacer no se hizo, él llamaba y no le contestaban, tenía todo. Mi niña hizo la telenovela, que fue ‘Lupita’, y él tuvo que irse con los Vargas (MVS) entonces nos vetaron a los tres, hasta a mi mamá que no tenía nada que ver con Televisa”, dijo a Yordi Rosado.

Según lo dicho por Angélica María, esta acción habría sido resultado del capricho de otro miembro de la empresa cuya identidad no quiso revelar: “Yo sé que fue una mulada de alguien, una personita muy famosa en ese momento, pero están perdonados”, aclaró.

