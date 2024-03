Demócrata en el Senado de Arizona pide cambiar la ley sobre el aborto pues ella requiere de uno

Eva Burch, demócrata de Arizona, acudió al Senado estatal para plantearles a sus compañeros su decisión de interrumpir su embarazo debido a que está desarrollando un feto inviable, por lo cual les solicita aprobar un cambio en la legislación para que dicha práctica pueda ser legal en dicho estado.

Después de la revocación de Roe v. Wade en 2022, Arizona promulgó la ley que prohíbe los abortos a partir de las 15 semanas y en caso de practicarlos conlleva sanciones severas para los médicos que violen la prohibición.

Sin embargo, la senadora Eva Burch —quien además es enfermera titulada— acudió al recinto legislativo para exponer su caso, el cual dijo podría ser similar al de otras mujeres indefensas frente al sistema de justicia que impera en Arizona y varios estados.

“Después de numerosas ecografías y extracciones de sangre, hemos determinado que mi embarazo, una vez más, no progresa y no es viable. Por ello, una vez más he agendado una cita para interrumpir mi embarazo.

No creo que la gente deba justificar sus abortos, pero elijo hablar sobre ello por qué tomé esta decisión.

Quiero que tengamos conversaciones significativas sobre la realidad de cómo el trabajo que hacemos en este organismo impacta a las personas en el mundo. mundo real”, señaló.

En Arizona está prohibido abortar y existen severas sanciones para quienes lleven a cabo dicha práctica. (crédito: Ross D. Franklin / AP)

La legisladora demócrata tiene cerca de ocho semanas de embarazo y se vio obligada a someterse a múltiples pruebas invasivas, las cuales coinciden en señalar que, de continuar con su embarazo, el fruto de sus entrañas no logrará sobrevivir.

“Me dijeron que había alternativas al aborto, la paternidad o la adopción, como si dar a luz a un bebé sano fuera una opción para mí. No lo es.

No existe un guion único para las personas que buscan servicios de aborto, y la legislatura no tiene ningún derecho a asignar uno.

Los médicos y los pacientes deberían tomar esas determinaciones, no los legisladores, que no tienen que sufrir las consecuencias ellos mismos”, enfatizó.

Al respecto, los defensores del derecho al aborto pretenden incluir en la votación de noviembre una enmienda constitucional donde se contemple el derecho al aborto hasta su viabilidad o bien hasta las 24 semanas de gestación.

Sigue leyendo:

* Kamala Harris visitó una clínica de abortos en Minnesota y criticó las restricciones que se han impuesto

* La salud reproductiva es tema clave en elección de noviembre; Biden refuerza acciones por ‘Roe v. Wade’

* Kamala Harris culpa a Donald Trump por la anulación de Roe vs Wade por la Corte Suprema