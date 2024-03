Entrenador de Terence Crawford asegura que Jaime Munguía no podrá vencer a Canelo Álvarez

Brian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Terence Crawford, aseguró que Jaime Munguía no podrá vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez cuando ambos se enfrenten por el campeonato indiscutido de peso supermediano el 4 de mayo en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En una entrevista con KO Artist Sports, BoMac McIntyre explicó que Munguía no ha tenido grandes peleas como Canelo Álvarez, quien ha enfrentado a los mejores, por lo que cree que no cuenta con la experiencia suficiente para destronarlo.

“No lo hará (ganarle a Canelo), me importa un comino lo que haga. No tengo nada contra Munguía, pero no se puede vencer a Canelo”, dijo el veterano entrenador estadounidense.

Canelo Álvarez buscará defender su título de indiscutido frente a Jaime Munguía para demostrar que sigue siendo la cara del boxeo. Foto: Jeffrey McWhorter/AP.

“Él (Canelo) ha estado con los mejores, y Munguía no ha tenido una gran pelea como esa. Todas las grandes peleas que ha tenido Canelo, las aguas que ha probado y todas las categorías de peso. No puedo verlo (ganar). Recuerde, esa es mi opinión”, agregó.

De acuerdo con algunas de las predicciones de los expertos en el deporte, Canelo Álvarez es el favorito para llevarse la victoria por su experiencia, pero también coinciden en que Jaime Munguía le dará una dura pelea al tapatío. Aunque otros piensan que el nativo de Tijuana podría dar la sorpresa el 4 de mayo y noquear al campeón de cuatro divisiones de peso.

Según Fernando Beltrán, promotor del retador, el enfrentamiento no cuenta con una cláusula de rehidratación, pero sí de revancha inmediata si gana el tijuanense. Cabe destacar que el tapatío anunció de manera oficial que Munguía sería su próximo rival tras haber retomado las negociaciones con la promotora Premier Boxing Champions (PBC).

Esta será la primera pelea entre mexicanos donde se disputan los cuatro cinturones. Además, la última vez que el campeón indiscutido peleó contra otro rival azteca fue en el 2017 cuando venció por decisión unánime a Julio César Chávez Jr.

Jaime Munguía asegura que está listo para enfrentar a Canelo Álvarez y coronarse como campeón indiscutido de 168 libras. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Jaime Munguía, de 27 años, retuvo el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear en el octavo asalto al peleador inglés. El mexicano cuenta con un récord de 43 victorias y 34 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

