Latinos nacidos en EE.UU. prefieren recibir noticias en inglés que en español, revela encuesta

Una encuesta realizada por Pew Research Center que lleva por título “Cómo reciben las noticias los hispanoamericanos (How Hispanic Americans Get Their News)” reveló que la mayoría de la comunidad latina nacida en Estados Unidos prefiere recibir las noticias en el idioma inglés que en español.

“Poco más de la mitad de los adultos hispanos de EE.UU. (54%) reciben las noticias principalmente en inglés, mucho más que el porcentaje que recibe las noticias principalmente en español (21%). Alrededor de una cuarta parte de los hispanoamericanos (23%) dicen que consumen noticias en ambos idiomas aproximadamente por igual”, señala la encuesta.

“Existe un patrón casi idéntico en cuanto al idioma preferido para las noticias: el 51% prefiere recibir las noticias en inglés, el 24% prefiere el español y el 23% dice que no tiene preferencia”, precisa el estudio realizado por Sarah Naseer, Christopher ST. Aubin y Michael Lipka.

De acuerdo con la encuesta realizada a 5,078 adultos hispanos estadounidenses, la cual se aplicó entre el 6 y 19 de noviembre de 2023, muestra también que aproximadamente la mitad de los inmigrantes latinos prefieren las noticias en español.

“Mientras que los latinos nacidos en los Estados Unidos reciben las noticias en inglés de manera abrumadora y las prefieren en inglés, los nacidos fuera de los Estados Unidos tienen hábitos mucho más variados: el 41% recibe las noticias principalmente en español, el 26% las recibe principalmente en inglés y el 31% ambos aproximadamente por igual. De manera similar, el 47% de los inmigrantes latinos prefiere recibir noticias en español, mientras que el 22% prefiere el inglés y el 31% no expresa preferencia”, precisa.

Adultos en EE.UU. utilizan dispositivos digitales para informarse. Crédito: Emilio Morenatti | AP

Otros indicadores que encontró Pew Research Center en su estudio fue que la mayoría de los adultos latinos prefieren recibir las noticias a través de dispositivos digitales que en otros medios de comunicación como son la radio o la televisión.

“Casi nueve de cada diez (87%) dicen que reciben noticias a través de dispositivos digitales al menos algunas veces, y el 65% dice que prefieren esta forma de noticias a la televisión, la radio o la prensa escrita”, revela.

La encuesta también dio a conocer que la atención a las noticias entre los latinos de Estados Unidos está disminuyendo desde el año 2020.

“Aproximadamente uno de cada cinco adultos latinos (22%) dice que sigue las noticias todo o la mayor parte del tiempo, mientras que un 36% adicional sigue las noticias parte del tiempo”, se lee en el estudio.

Pew Research Center aclaró que la mayoría de las preguntas realizadas a 1,524 adultos hispanos en el American Trends Panel (ATP) del Centro y a 3,554 adultos hispanos en el Ipsos Panel de conocimiento, provienen de la Encuesta Nacional de 2023.

