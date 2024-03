Piqué espera un futuro en el fútbol: “Los clubes pagarán a los hinchas para que vayan al estadio”

Una de las leyendas vivientes del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, retirado del fútbol profesional desde noviembre del año 2022, tornó su imagen por completo a la del mundo del empresario y en una reciente entrevista tuvo fuertes declaraciones para lo que el español considera que llegará a ser el presente y el futuro del fútbol a nivel mundial.

El ex defensa central de 37 años de edad que alcanzó la gloria deportiva al haberlo ganado todo como capitán del Fútbol Club Barcelona, además de una Copa del Mundo y una Eurocopa como miembro de la selección nacional de España, manifestó su descontento con algunos aspectos del fútbol y sus declaraciones fueron tal que se hicieron virales a través de las redes sociales.

La creación de un nuevo proyecto

“Una de las razones por las que empezamos la Kings League es porque mis hijos ven un partido de fútbol y después de diez minutos están en sus teléfonos viendo otra cosa. El fútbol compite con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. El fútbol durante 90 minutos ya no es tan emocionante. Los clubes pagarán a los aficionados para que vayan al estadio, porque la experiencia en casa, en pijama, es incluso mejor que ir al estadio”, dijo en una entrevista con The Times.

En pro de dejar bien clara su postura y además argumentarla, Piqué comentó que “tenemos que encontrar formas de marcar más goles o asegurarnos de que un partido no termine en empate. El fútbol tiene miedo al cambio. Tiene una enorme historia, es muy tradicional, pero el cambio llegará, debe llegar. Un partido de 90 minutos que puede terminar 0-0 es muy difícil de entender para la nueva generación”.

No puede mirar partidos del Barcelona por completo

Así mismo confesó que a día de hoy no culmina de ver un partido completo del Barcelona: “Puedo ver un Barcelona-Nápoles, por ejemplo, algún partido importante de la Champions ¿Pero el vigesimoquinto partido de una liga? No lo veo. Algunos del Barcelona, cuando puedo, pero no veo 90 minutos, quizá 30 o 40 minutos. Es una tendencia, está pasando, es imparable y vamos a tener que adaptarnos”.

También, Gerard comentó sobre variantes que pueden aplicarse en el deporte: “La gente elige lo que quiere ver y esos son sólo los partidos importantes. No se puede detener la tecnología. El otro día me puse unas gafas de realidad virtual. Estaba en pijama en casa, listo para irme a dormir, y vi un partido de la NBA desde la cancha. Cada año estos productos mejoran. Habrá un momento en el que te pongas estas gafas y será igual que estar en el estadio, excepto que podrás decir: ‘¡Ahora quiero sentarme al lado de Xavi! ¡Ahora quiero mirar desde detrás del objetivo!’”

“Hay que entender hacia dónde va el fútbol, hacia dónde va el entretenimiento y combinarlos para que la gente siga apegada al fútbol”, concluyó al respecto el ex jugador que tuvo paso además por el Zaragoza de España y el Manchester United de la Premier League.

La Kings League

Una vez que llegara el tiempo de poner fin a su carrera como jugador acitvo, Piqué se dedicó a tiempo completo a su rol de empresario y junto con el streamer español Ibai Llanos, fundaron la famosa y bastante seguida, Kings League, el torneo de Fútbol 7 que cuenta con ex jugadores que en su momento fueron diversas figuras en equipos alrededor del mundo.

Cada tiempo de juego tiene una duración de 20 minutos, no hay partidos que puedan culminar en empate y si el tiempo regular culmina igualado, el mismo será definido a través de una tanda de tiros desde el punto penal.

