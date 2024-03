Demi Rose luce sus curvas al salir del mar, usando un bikini de hilos

Demi Rose ha subido la temperatura con su más reciente publicación en Instagram. Se trata de un video en el que aparece saliendo del mar, luciendo su curvilínea figura al usar un bikini de hilos con los colores verde y amarillo. El clip encantó a sus fans, y lleva ya más de 91,000 likes.

La bella modelo británica ya se encuentra en su casa de Ibiza, luego de disfrutar unas largas vacaciones en Brasil. Ella también escribió un mensaje en el que dio algunos detalles de su viaje: “Aprendí que las caipiriñas no son lo mío (me enfermé después de tomar dos). Los mosquitos brasileños me AMAN. Bailar con mi mejor amiga bajo la lluvia con la banda local siempre es una gran idea, hasta que ves las imágenes después”.

Demi reveló en el podcast de Anna Whitehouse una experiencia que tuvo a los 15 años relacionada con el alcohol: “Solía ​​​​ir a la escuela unas tres horas a la semana o algo así, simplemente eligiendo mis materias favoritas y recibiendo terapia y antidepresivos”. Pero un día, para olvidar sus problemas, bebió en exceso: “Recuerdo que me sentí muy avergonzada y, estando sola en casa, me serví dos vasos grandes de vodka. Luego llegó mi mamá y yo vomitaba por todas partes”.

Para la influencer, esa fue una lección de vida: “Fue como un gran momento de crecimiento. Aprender qué hacer, qué no hacer y cómo manejar las cosas, porque simplemente observas los patrones de tus padres y luego tuve que aprender: ‘Esa no es la manera de hacerlo'”.

Demi ya se alista para hacer sus viajes a festivales musicales en Estados Unidos, pero mientras tanto deleitó a sus millones de seguidores con otras fotografías tomadas en la playa y luciendo su minúsculo atuendo. El mensaje que incluyó fue: “Brasil mi amor”.

