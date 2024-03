Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de marzo de 2024

Piscis

Cuidado con hacer caso a chismes de comadres solo te llevarán por un mal camino. No permitas que tus sueños desaparezcan, es momento de que veas hacia el futuro y consolides eso que quedó pendiente, hay mucha personas que te quieren fregar o ver destruido o destruida pero está en ti que logren hacerte daño o no. Vienen cambios muy buenos que te dejarán algo de dinero tu ambición no tendrá limites, pero eso te ayudará a tener mayor estabilidad en tus bolsillos sabrás quien vale la pena y quien no sirve ni para una noche de encamamiento. Te cargas de un humor que ni él o la más grande de tu casa te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. Tu fortaleza se preparará para próximas fechas con ciertas cuestiones que sucederán. Pon atención a tus sueños, te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. Es posible que sientas impotencia por no poder consolidar algo que tenías en mente, pero con el paso de los días todo resultará favorablemente.

Acuario

Ten mucho cuidado con cobrar venganza y hacer daño a personas que solo te han ayudado o apoyado en tus sueños y metas, regresarás a un episodio del pasado el cual te costó mucho tiempo superar. No basta con decir la verdad ahora tendrás que mostrar con pruebas que lo que dices es lo que realmente sucedió, hay personas que no te miran con buenos ojos y que buscarán maneras de fregarte o de quitarte lo que por derecho te corresponde, cuida mucho tu salud y la parte de tus sentimientos pues derramarás una que otra lagrima por personas que en realidad no valen la pena. Tienes un gran sentido de humor y eso por lo regular ayuda a que la persona que esté a tu lado no se aburra y pase buenos momentos sin embargo tu carácter ha cambiado mucho en los últimos meses y te has convertido en una persona de pocos amigos es decir te has vuelto más selectivo con las personas que están a tu lado alrededor. Viene reencuentro con ex amistades, te la vas a pasar a todo dar, va a ser mediante una reunión. Cuidado con lo que comes hay problemas de gastritis muy fuertes que te pueden dañar.

Capricornio

Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos meses. Ya es momento de confiar en tu poder de atracción, puedes tener a quien quieras y sin necesidad de andar arrastras pidiendo amor a quien no te lo quiere dar. Días de muchas oportunidades para planear tu futuro y para comenzar a trabajar en él, no dejes que otras personas te lastimen con comentarios tontos o te hagan sentir menos de lo que tú sabes que vales. No te amargues por cuestiones que no valen la pena, cambia tu sentido e humor y se más pacífico sobre todo contigo, eres tu peor juez y sin darte cuenta algunas ocasiones sueles lastimarte mucho más de la cuenta. Despréndete de todo eso que te lastima y hace daño y dile adiós, cierra el baúl de los recuerdos y comienza a ver tu vida de una manera distinta haciendo a un lado todo lo que te lastimo y te tuvo viviendo de rodillas por tanto tiempo. En trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en esas cuestiones y tu dedícate hacer tus cosas.

Sagitario

Vienen días en los cuales entenderás el porqué de muchas situaciones, no des explicaciones a quienes no te las piden ni trates de aparentar algo que no eres por caerle bien personas que solo buscan sacar algo de provecho de tu parte. No descuides la dieta pues estarás subiendo unos kilos en estos días, cambia tus actitudes y tu manera de pensar pues esas actitudes muchas veces son pesimistas y lejos de ayudarte solo te deprimen o te hunden más y alejan de tus sueños. Muchos cambios bastante positivos que se comenzarás a materializar en no más de dos semanas, estos cambios te beneficiarán en lo económico y sobre todo en el área sentimental pues si no tenías pareja va surgir la oportunidad de entablar algo más serio con amistad o persona con la que comenzarás a salir. Es momento de que le bajes 2 o 3 rayitas a ese carácter que ha alejado a muchas personas de tu lado, algunas veces ni tú te aguantas, es parte de tu naturaleza, pero muchas ocasiones sueles lastimar sin darte cuenta a las personas que en realidad más amas.

Escorpio

Cuidado con tus cambios de conducta y con amores del pasado que retornan, pero solo a incomodar tu presente y darte lata. Has tenido buenos amores, pero muchas veces las circunstancias o situaciones lejos de unirlos los han alejado, ya no creas en promesas falsas ni en palabrerías sino solo en hechos, quien te quiera tendrá que apostar todo por ti o simplemente alejarse pues ya no estas para perder el tiempo. Es preciso que le pongas un alto a todas esas personas que se quieren sobre pasar contigo, no es momento de perdonar errores o el día de mañana te la volverán hacer y dolerá más que ahora. Si has estado preocupado por tu salud dale vuelta a la página pues comenzarás a mejorar poco a poco, debes aprender a cuidarte un poco más y darte cuenta que ya estás en una etapa en la cual o maduras o maduras o sino la vida se te va ir y no lograrás hacer absolutamente nada.

Libra

Cambiará mucho tu sexto sentido pues no solo podrás detectar mentiras sino la falsedad de las personas que se te acercan. Ya no es momento para retroceder por algo que ya pasó y ya sucedió. Hay días en los cuales te deprimes mucho o sientes que no avanzas, descansa un poco y no te estreses, dale tiempo al tiempo para que las cosas y el río tome su cauce. Ten mucho cuidado con noticias que tienen que ver con dineros podrías perder unos centavos por no saber hacer cuentas o invertir de manera correcta tu dinero. Persona piel blanca te trae en chismes y sin darte cuenta te está perjudicando. Entenderás porque no funcionó ese plan que tenías en mente. Debes de tener bien presente que los tiempos de Dios son perfectos y que las cosas sucederán cuando los tiempos son los indicados. Vienen amores muy importantes los cuales te enseñarán que la vida es bella y tiene que vivirse y disfrutarse. No des pie a más engaños y comienza a vivir y ser feliz. Por algo las cosas se dieron de esa manera así que ya no te preocupes por esas cuestiones. En lo laboral vas a mejorar mucho y un cambio que tiene que ver con residencia se ve perfecto para que cambie todo tu entorno.

Virgo

Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye y surge de personas que admiras, una persona que te trata normal jamás logrará ocupar tu corazón. Cambios o arreglos de documentos en puerta. Un dolor en el estómago y piernas podría dañarte el día. Deja de mendigar amor y atención no es necesario llegar a ese punto, la vida te va a devolver a manos llenas lo que te quitó en tu pasado. Vienen días en los cuales deberás de creer y confiar más en ti pues nadie lo va a hacer por si no eres tú. Un familiar requiere de tu atención pues, aunque no lo parezca se ha sentido solo o sola, recuerda que lo más importante en tu vida debe de ser tu familia. Cuidado con cambios de actitud que no te conducirán a ningún sitio, amores de una noche y posibilidad de reencontrarte con tu pasado el cual te llenará de muchas satisfacciones. Ten presente que tus proyectos son buenos, el problema es que no le pones el empeño que requieren y algunas veces te desesperas pues quieres que todo se dé de manera rápida. Amores del pasado ya no seguirán doliendo, es el momento de desprenderte de todo eso que te hace daño y no te permite avanzar.

Leo

Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera. No te atontes, es necesario que mires hacia dónde vas y qué vas a hacer para lograrlo, no te deprimas sino tienes alguien a tu lado, recuerda que viniste solo y solo te irás, el amor debe de ser libertad. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. Ten cuidado con robos y extravíos de documentos o dineros. Se aproximan unas compras y posibilidades de un viaje con familia o amistad. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías estar cometiendo graves errores, debes no limitarte en lo que quieres e ir por ello sin que nadie te detenga. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan hacerte pasar un mal rato. Algunas veces llegas atontarte mucho pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta en tu sombra pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás.

Cancer

Ya no dejes nada para mañana, si tienes posibilidad de hacerlo hoy. Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz. Hay posibilidades de conocer a una persona que te va a enseñar la verdadera razón de la vida, ten cuidado con aceptar proyectos de los cuales tienes dudas pues estas en una etapa en la cual serás muy persuasivo o persuasiva y puedes darte cuenta cuando algo no resultará del todo. Ya no des segundas oportunidades a quienes no las merecen ni te dejes manipular por la familia, tus decisiones te corresponden solo a ti. Una relación está por terminar en próximas fechas, podría ser miembro de la familia quien se separe. Una caída o golpe en estos días podría ponerte de malas. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha chingado la existencia. Ten cuidado con chimes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades. Las relaciones son un compromiso, sino estas dispuesto o dispuesta a dejar gustos y cuestiones de gente soltera mejor no te comprometas o no prometas algo que estas lejos de cumplir. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Sé más fuerte en ese aspecto y no caigas en esas cuestiones.

Géminis

En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina, sin embargo, donde estas es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu jale busca mejores opciones y no vivas de amargado o amargada por algo que no vale la pena. Comenzarás a ver la luz en muchas situaciones y ciertos proyectos que estaban estancados comenzarán a cuajar y las cosas te saldrán como quieres, deseas y necesitas. En el amor a veces no sabes ni que fregados quieres, porque eres bien entregado o entregada, pero de nada te sirve porque sueles cansarte muy rápido de la pareja, eso se debe a la monotonía que asecha tu vida, cuando aprendas a vivir de diferentes modos en pareja, no necesitarás alguien más para llenar vacíos y huecos que estarán presentes. Días de mucha incertidumbre y de muchos sueños que comenzarán a hacerse realidad, sino crees en ti y no confías en ti nadie más lo va a hacer. Cuidado con hacer cosas buenas que parezcan malas. No dejes que las demás personas opinen de tu vida y mas sino conocen o saben cómo están pasando las cosas en realidad. Recuerda que si te lo propones puedes completar para tus gastos solo es cuestión que te sepas organizar de manera correcta. Ten cuidado con persona de piel blanca la cual te está robando o ha tomado algo que es tuyo y por derecho te corresponde. Siempre sufriendo, siempre en el suelo, podrás caer mil veces, pero siempre se levantarán de nuevo más fuerte.

Tauro

Quien te quiera pagará tu precio quien no que se quite de la puerta y deje pasar a la clientela pues ya no necesitas de nada ni de nadie. Tu salud se puede ver afectada por ingerir algún alimento en mal estado, trata de no comer en la calle y deja la flojera y ponte hacer la comida en casa. No te limites al momento de tomar decisiones, ve por lo que quieres y lo que mueve tu mundo. Cuidado con caídas inesperadas y con una noticia falsa que esta por llegar. Es momento de ir por eso que mueve tu mundo y tus sueños, no es momento de quedarte con ganas de nada pues no vale la pena seguir haciéndolo. Un viaje se comienza a planear y saldrá de la mejor manera si así lo quieres y deseas. No permitas que nadie robe tu paz, amor y estabilidad. Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tú. No caigas en provocaciones absurdas y tontas que solo te lleven a que te pierdan la confianza o creen un mal concepto de ti, piensa antes de dar un comentario pues traerás tu lengua muy suelta. La comunicación y respeto siempre será la clave para fortificar su amors. Cambios de actitud y oportunidad laboral bastante buena que te va a beneficiar mucho. Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti. Cuidado con dos amores del pasado que retornan y con ellos traerán muchos cambios de manera positiva.

Aries

Vienen amores muy importantes en tu vida y cambios que habías estado esperando en la cuestión de los dineros. Una nueva amistad podría llegar y se llevarán de lo mejor, te ayudará a soltar el buche y descansar de tantos problemas que traes en la cabeza y no has podido contar abiertamente. Una amistad andará muy pegada a ti y con interés amoroso, sabrás identificar de quien se trata en próximas fechas. Antes de andar de cusco o cusca aprende a verte bien y no ser tan exigente, eres muy de esperar una pareja bien, pero tú no estás dispuesto o dispuesta a ofrecer lo mismo, ponte las pilas. Cuidado con golpes o caídas y con una noticia que llegará y que no será cierta. No te detengas por comentarios mal intencionados que recibirás por parte de familiares y que buscarán perjudicarte. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. Cuidado con cambios en tu trabajo pues no te van a beneficiar en nada bueno. Si estas soltero o soltera recuerda que no tienes porqué dar explicaciones. Quizás has pensado en que eres la única persona que le va mal o que no ha logrado sus sueños, ten en cuenta que con actitudes pesimistas y negativas menos lo conseguirás.