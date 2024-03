Laura Pausini salió a cantar con una mascarilla de oxígeno durante su presentación en México | VIDEO

Tremenda sorpresa se llevó el público mexicano luego de que la cantante Laura Pausini apareciera en el escenario de la Arena CDMX con una mascarilla de oxígeno, encendiendo las alarmas entre su comunidad digital. Pero, ¿cuál fue la razón detrás de este hecho? Aquí te lo contamos.

Los videos y fotografías que la dejaron ver portando una mascarilla no tardaron en vitalizarse a través de redes sociales acompañados de mensajes de preocupación por parte de sus fans, quienes llegaron a hablar sobre la posibilidad de una enfermedad grave.

Esto llegó a oídos de la intérprete italiana, razón por la que salió a calmar las aguas, indicando que se trató de un episodio de sofocación leve que no le acarreó mayores problemas.

“Por supuesto, no dejaré de cantar nunca”, se le escucha decir a Laura Pausini mientras aparece en el escenario portando la mascarilla. “Cuando tendré el tour dentro de los asilos, así será”, bromeó.

“Si no, me desmayo; me desmayaré, sin problema”, añadió ganándose los aplausos del público asistente a su presentación en la Arena CDMX. El par de bromas y explicación de la intérprete de temas como “En cambio no” y “La Soledad” hizo su arribo a Tik Tok, y desde allí varios usuarios le dedicaron palabras de cariño.

“Una ARTISTA excepcional en todo el sentido de la palabra. Nunca había visto a alguien tan comprometida con su público, ser tan humilde y profesional a la vez y ofrecer un espectáculo magistral”, escribió una fanática. Por su parte, otra persona replicó: “Lo que te sucedió fue por la altura de la CDMX! Gran manera de resolverlo, eres única”.

