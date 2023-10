Laura Pausini comparte su apoyo para México tras huracán Otis

Laura Pausini, en el lanzamiento de su nueva producción musical, “Almas paralelas”, ha expresado su profunda reflexión y compasión. Conmovida, compartió unas palabras especiales para los mexicanos y las personas afectadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero.

Pausini expresó, “la noticia ha llegado a Italia y, siendo la italiana más mexicana del mundo, me ha impactado profundamente. Tengo recuerdos de mi estancia ahí cuando era más joven, cantando en ese lugar. Es muy impactante ver lo que ha sucedido. Quiero enviar un abrazo a todas las personas que han sufrido pérdidas, que han perdido sus hogares y sus pertenencias. Es verdaderamente una tragedia. Estoy dispuesta a ayudar en lo que sea necesario. Pueden llamarme, porque siento esto de manera personal”.

Agregó que, este álbum, el undécimo en su carrera en español, surgió a raíz de una serie de inspiraciones que la llevaron a cuestionarse cómo sobrevivir en esta nueva realidad. Antes de iniciar la producción de “Almas paralelas,” Laura vivía con la incertidumbre de lo que aún podía crear como artista a través de la música. Fue cuando llegó a sus manos la canción “Durar,” el primer sencillo del álbum, que encontró la dirección que guiaría la creación del disco, ahora disponible en plataformas.

Después de cinco años desde su último material inédito, Pausini ha sentido que todos, de manera involuntaria, hemos pasado largas horas en introspección durante la pandemia, como seres confinados. Ahora, las puertas se han vuelto a abrir, pero todos somos almas paralelas, más distantes de lo que imaginamos en este momento histórico en el que la identidad individual ha cedido espacio a la imitación de patrones y tendencias.

Laura confesó sus dudas y fragilidades, cuestionando su capacidad para crear nueva música y conceptos después de 30 años de carrera. Se sintió en un punto de congelación, pero precisamente en ese momento, recurrió a su familia y amigos cercanos, quienes le han insuflado una nueva fuerza para comenzar a trabajar en su nuevo disco.

El álbum “Almas paralelas” es un movimiento ideológico

El álbum se sumerge en un movimiento ideológico que responde al temor de la alienación social. Es por esto que lo dedica a dieciséis historias reales, dieciséis personas que le permitieron ser la mensajera de sus vivencias y buscar una conexión humana a través de sus narrativas.

El enfoque del disco se centra en la pregunta: “¿Qué buscamos mientras vivimos?”. Pausini mira a los seres humanos por su espíritu, más que por su apariencia física. La palabra “paralelo” se asocia con la idea de que cada uno sigue su propio camino, a pesar de estar en los mismos lugares a diario. Invita al oyente a amarse, escucharse y respetarse más. Laura ha profundizado en sus sentimientos más íntimos y en las vidas de personas que ha conocido a lo largo de sus 30 años de carrera. “Almas paralelas” se compone de 16 canciones que representan 16 personas con distintos estados de ánimo y perspectivas.

Con más de tres décadas en la industria musical, Laura Pausini experimenta un momento de madurez distinto en su carrera. Se plantea cuestiones sobre la responsabilidad que conlleva su rol como autora y artista, así como el lugar que ha logrado ganar a través de su trabajo.

Después de 30 años, las personas le han permitido seguir siendo ella misma. No desea traicionar a sus seguidores ni a sí misma, y esto se refleja en “Almas paralelas.” Este disco marca un punto de madurez, ya que no se trata de una obra autobiográfica en su totalidad, sino que también se dedica a otras personas. Pausini reconoce que no estaba lista antes para ser la voz de alguien más.

En cuanto a los formatos de “Almas paralelas”, Laura Pausini ha presentado cuatro opciones, incluyendo la versión digital, CD, doble vinilo y una versión Deluxe. Cada uno ofrece diferentes accesorios, conceptos artísticos supervisados por la misma artista, canciones adicionales e incluso “photocards”.

