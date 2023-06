Laura Pausini agradece al Latin Grammy: “Esta industria requiere de mucha fuerza”

A través de su cuenta de Instagram, Laura Pausini, ofreció sus primeras palabras después que la Academia del Latin Grammy 2023 anunciara que la cantante italiana será homenajeada en la próxima ceremonia. Misma que será llevaba a cabo por la cadena Univision y RTVE en Sevilla, España. View this post on Instagram A post shared by The Latin Recording Academy (@latingrammys)

“Recibir la noticia que la Academia Latina de la Grabación me ha elegido como la Persona del Año 2023, eso es algo que me llena de muchísima emoción y orgullo. Recibirlo justo cuando estoy cumpliendo 30 años de carrera le da un valor muy grande y significativo en mi vida y en la de cada una de las personas que me han acompañado durante mi recorrido…”, comenzó diciendo Laura Pausini.

“Todos sabemos que esta carrera es muy hermosa, pero quiere de mucha fuerza, muchos sacrifico y esfuerzo, mucho amor por lo que haces y coraje para permanecer en ella, entonces me siento muy afortunada…”, al tiempo que agradecía a su familia, a sus fans y por supuesto al Latin Grammy. View this post on Instagram A post shared by The Latin Recording Academy (@latingrammys)

Latin Grammy celebrará a Laura Pausini

No solo por su trayectoria musical y aporte a la industria, sino también por las causas justas en la que tiene voz. La lucha social e igualdad para las mujeres y los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+. Más la problemática de hambre mundial. View this post on Instagram A post shared by The Latin Recording Academy (@latingrammys)

Pausini ha sido reconocida con el Premio Humanitario Starlite, el Premio Humanitario Global Gift, y fue nombrada Persona del Año por los Premios Diversity Media. Fue nombrada portavoz de LILA, Liga Italiana para la lucha contra el SIDA. En 2021, ganó el Globo de Oro a la Mejor Canción Original por “Io Sì (Seen)”, que escribió junto con Diane Warren para la película La vita davanti. La canción también le valió una nominación al Oscar.

El año pasado, estrenó la película de Amazon Original Laura Pausini: Un placer conocerte. Está escribiendo su undécimo álbum de estudio en español y comenzará una extensa gira mundial en unos meses. Sus canciones han traducido en 6 idiomas y ha vendido más de 70 millones de álbumes en todo el mundo.

Sigue leyendo:

Lista de ganadores del Latin Grammy 2022: Rosalía, Bad Bunny, Jorge Drexler destacaron

A sus 45 años, Laura Pausini presume su cuerpazo en vestidito negro con transparenciasLaura Pausini celebrará sus 30 años de carrera en tres ciudades distintas

Anitta, Thalia, Laura Pausini y Luis Fonsi: Los presentadores de Latin Grammy a pura diversión

Laura Pausini confiesa su amor por Luis Miguel y tiene pendiente un sueño con él

Karol G llego mostrando el bodysuit y luego se desató en cacheteros en el Latin Grammy

Chiquis Rivera brilla de dorado y canta con Banda los Recoditos en el Latin Grammy