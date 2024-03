Sydney Sweeney dice que haber trabajado en la película “Madame Web” fue “una decisión de negocios”

Sydney Sweeney tuvo uno de los créditos principales en la película “Madame Web”, basada en personajes de Marvel Comics y cuyos resultados en las taquillas a nivel mundial no fueron los esperados. Pero ella no considera su trabajo en esa cinta como algo fallido, sino como “una decisión de negocios”.

En entrevista para la edición británica de la revista GQ, la actriz de 26 años -quien saltó a la fama gracias a la serie de televisión “Euphoria”– comentó que el filme en el que compartió créditos con Dakota Johnson fue lo que la ayudó a mantenerse en contacto con ejecutivos de Sony Pictures para revisar futuros proyectos: “Para mí, esa película fue un elemento básico. Es lo que me permitió construir una relación con Sony. Sin “Madame Web” no tendría relación con quienes toman las decisiones ahí”.

Para Sweeney, quien tiene una compañía productora, todo está basado en “decisiones estratégicas de negocios”, y el aceptar el papel en “Madame Web” fue algo muy importante. “Gracias a eso, pude vender (la película) “Anyone But You”. Pude conseguir (el proyecto de) “Barbarella”“. Asimismo, comentó que no le importó mucho el argumento de la película de Marvel: “Simplemente me contrataron como actriz, y estoy feliz de darle vida a un personaje que entusiasma a mis primos pequeños. En una película como esa no puedo controlar ningún resultado, especialmente cuando no soy productora. Firmas aceptando lo que pueda pasar y disfrutas del paseo”.

Las decisiones que menciona Sydney son parecidas a las que tomó el actor australiano Jacob Elordi, su compañero en “Euphoria”, quien hace tres meses declaró que aceptó trabajar en una trilogía de películas de Netflix para tener la oportunidad de elegir posteriormente proyectos que le impusieran un reto artístico: “Uno para ellos, uno para mí. Ésa también es una trampa, porque pueden llegar a ser 15 filmes para ellos, ninguno para ti. No tienes ideas originales y estás muerto por dentro. Así que es un buen baile. Mi ‘uno para ellos’ ya lo hice”.

Sydney Sweeney actualmente promociona “Immaculate”, una película de horror dirigida por Michael Mohan y que se estrenará en Estados Unidos el 22 de marzo. Ella interpreta a una novicia llamada Cecilia, que ingresa a un convento italiano; pocos días después descubre que está embarazada, y sospecha que esto podría deberse a un secreto que ocultan en ese lugar desde hace muchos años.

