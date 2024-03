Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 21 al 27 de marzo

Laura Pausini en concierto

La estrella italiana de música pop, Laura Pausini, una de las figuras galardonadas en la reciente edición del Latin Grammy, dará un concierto en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) como parte de su World Tour. El público cantará con ella sus más grandes hits, como “Inolvidable”, “Amores Extraños”, “La Soledad” y se “Se Fue”, además de temas de su más reciente disco “Almas Paralelas”. Sábado 8 pm. Boletos desde $116. Informes ticketmaster.com.

Cortesía Satus Media

Música urbana

Uno de los máximos exponentes de la música urbana, Don Omar, vuelve a los escenarios con su gira, Back to Reggaeton, que traerá al foro Kia (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood). El regreso a los escenarios del cantante puertorriqueño, famoso por temas como “Danza Kuduro” y “Cuéntale”, marca también 25 años de carrera. Miércoles 8 pm. Boletos desde $195. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Emilio Flores/La Opinion

Dinosaurios en Legoland

El parque temático Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad) abrirá las puertas de su Dino Valley, una área que contará con tres atracciones nuevas —el Explorer River Quest, el Duplo Little Dino Trail y la montaña rusa, Coastersaurus—, una zona para construir dinosaurios con legos y para buscar fósiles y una área interactiva para saludar y conocer a los personajes de lego del mundo de los dinosaurios. Este mundo y sus criaturas cobrarán vida a partir de mañana viernes. Boletos desde $79. Informes legoland.com.

Foto: Legoland

Temporada de mariposas

La Butterfly Season regresa al Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd, Pasadena), una celebración sobre mariposas y polinizadores y el papel que juegan en el ecosistema del sur de California. Este año, la fiesta incluye Magic in the Air, una instalación de arte que consiste en un móvil interactivo de mariposas monarca hecho con materiales residuales reciclados. Termina el 19 de mayo. Incluido con el boleto de entrada. Boletos desde $13. Informes kidspacemuseum.org.

Foto: Jamie Pham

Lo nuevo de Universal Studios

Por primera vez, Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles) celebrará la temporada de Butterbeer, en la que ofrece a los fans y a los visitantes la oportunidad de beber cerveza de mantequilla de varias formas, dentro de The Wizarding World of Harry Potter. Las bebidas se sirven frías, congeladas, calientes y sin lácteos con dulce de azúcar de cerveza de mantequilla, crema y helado. Termina el 30 de abril. Informes universalstudioshollywood.com.

Foto: Universal Studios

Mariposas en el zoológico

Para celebrar la llegada de la primavera, el San Diego Zoo Safari Park (15500 San Pasqual Valley Rd., Escondido) dio inicio al Spring Safari, que a su vez abrió las puertas de la Butterfly Jungle, un hábitat de mariposas que podrá apreciarse durante casi toda la primavera. Los visitantes aprenderán como conservar estas especies, algunas de ellas en peligro de extinción. Termina el 12 de mayo. Boletos desde $58. Informes sdzsafaripark.org.

Foto: San Diego Zoo Safari Park

Celebración en SeaWorld

Es 2024, el parque SeaWorld (500 SeaWorld Dr., San Diego) cumple 60 años, y comenzó a celebrarlo a partir de hoy jueves. Por tiempo limitado, los visitantes podrán comprar boletos de entrada, Fun Cards y pases anuales con hasta 50% de descuento. El parque también tendrá un menú de celebración por tiempo limitado, mercancía vintage, figurillas coleccionables, encuentros con personajes del parque, como Shamu, Coral the Dolphin y Sydnay the Shark, y ver una galería de fotos y memorabilia de los 60 años de SeaWorld. También abrirá la exhibición interactiva Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience. De hoy jueves al domingo. Boletos desde $60. Informes seaworld.com.

Foto: SeaWorld

Museos gratis para todos

Más de 30 museos de Los Angeles y sus alrededores serán gratis este sábado 23 de marzo, una tradición que quedó suspendida con la llegada de la pandemia. Ahora, sitios de arte, herencia cultural, cine, historia natural y ciencia, abrirán sus puertas para que los visitantes exploren sus colecciones y tesoros. No están incluidas las exhibiciones especiales. Durante todo el día. Entrada gratuita. Informes socalmuseums.org.

Foto: Norton Simon Museum Crédito: Cortesía

Actividad de arte

Como parte de la exhibición Karla Diaz: Wait ‘Til Your Mother Gets Home, que tiene lugar en 18th Street Arts Center Airport Campus (3026 Airport Ave., Santa Monica), la artista Carmela Morales estará de visita para guiar un taller para hacer papel picado, una forma de arte tradicional mexicano. Para todas la edades; el taller será conducido en inglés y español. Sábado 1 a 4 pm. Entrada gratuita. Reservaciones en 18thstreet.org.