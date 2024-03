David Benavídez responde a burla de Canelo Álvarez y le pide que se compre “un par de huevos”

Saúl “Canelo” Álvarez se burló de David Benavídez el martes en Los Ángeles respecto a lo que el peleador de sangre mexicana y ecuatoriana aportaría en una pelea entre ellos. Un día después, el llamado “Monstruo Mexicano” le respondió a la mayor estrella actual del boxeo.

Durante la conferencia de prensa realizada en Beverly Hills para promover su pelea con Jaime Munguía, Canelo Álvarez dijo que lo único que Benavídez traería a la mesa serían “25 libras de más” y que la única manera en que tomaría una pelea con él sería si un promotor le ofreciera $150 millones de dólares o $200 millones.

Benavídez, claramente la mayor amenaza para Canelo en peso supermediano, contestó el miércoles mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

“@canelo si no tengo nada que ofrecerte porque estas (sic) pidiendo 150-200 millones para pelear con alguien que no vale nada?”, escribió Benavídez. “Ojalá después de que ganes ese dinero te sobre para que te compres un par de huevos”.

David Benavídez, la mayor amenaza para Canelo Álvarez

Una pelea entre Canelo y Benavídez ha sido el sueño y la exigencia de la mayoría del público aficionado al boxeo desde hace al menos un año. Sería un pleito muy lucrativo, por demás interesante, pero sin duda peligroso para el tapatío.

Mientras Álvarez (60-2-2) sigue estando entre los mejores peleadores libra por libra del mundo y viene de una refrescante actuación contra Jermell Charlo en septiembre, ya acumula cuatro peleas en fila sin ganar por nocaut, incluyendo su derrota frente a Dmitry Bivol en mayo de 2022.

David Benavídez en una foto de noviembre pasado cuando defendió su cetro interino de peso supermediano del CMB en Las Vegas. Crédito: Amanda Westcott/Showtime | Cortesía

Benavídez (28-0), por su parte, ha seguido elevando sus bonos con victorias convincentes sobre Caleb Plant y luego Demetrius Andrade el pasado noviembre, cuando defendió por segunda vez su cetro interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la división en la que Canelo es monarca indiscutible.

El “Monstruo Mexicano”, como lo bautizó Mike Tyson, es seis años más joven que Canelo, lanza muchos golpes, tiene poder de puños, es más grande físicamente y ha demostrado una quijada igualmente buena que la del pelirrojo.

Decisión inteligente de Canelo, pero con una excusa de bajo nivel

Sabiendo del riesgo de una mala derrota contra un rival muy capaz y hambriento de querer desplazarlo del trono, Canelo Álvarez ha ignorado los constantes retos de Benavídez. Se trata de una decisión que los expertos consideran lógica. También es normal que la mayor figura del boxeo escoja a los rivales que más le convengan.

Sin embargo, la excusa de Canelo de que Benavídez no le aportaría más que peso, no es afortunada y deja en claro que no piensa enfrentarlo de ninguna manera, como lo afirmó en Beverly Hills, donde además los otros protagonistas del evento coincidieron en que Jaime Munguía obtuvo su oportunidad con Canelo porque ha mostrado respeto en todo momento por el campeón.

Benavídez y su equipo, en cambio, han sido agresivos en tratar de conseguir la oportunidad, a veces con declaraciones provocativas que presuntamente han ofendido al campamento de Álvarez.

