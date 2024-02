Padre de David Benavídez critica a Canelo Álvarez: “Está perdiendo muchos fanáticos, tiene miedo”

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, criticó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez por no querer darle la oportunidad a su hijo de pelear por el campeonato indiscutido de las 168 libras y aseguró que el tapatío está perdiendo muchos fanáticos porque tiene miedo de pelear con el Monstruo Mexicano.

En una entrevista con ProBox Tv, Benavídez Sr. indicó que Canelo Álvarez no peleará con su hijo y que su plan es volver a la categoría de peso supermediano cuando el mexicano sea despojado de los cinturones, ya que los tiene secuestrados.

“Poco a poco está perdiendo muchos fanáticos y todos están conociendo al verdadero Canelo. No quiere pelear contra el ‘monstruo mexicano’, David Benavídez. La ‘Cara del Boxeo’, el Rey de 168 huyendo de David, eso dice mucho de nuestro trabajo. Tiene miedo. No importa qué. No va a pelear con David. Dijo que no se va a enfrentar a un peleador mexicano”, dijo.

Canelo Álvarez ha esquivado la pelea con David Benavídez desde hace más de dos años. Foto: John Locher/AP.

“Con suerte, podremos tener la oportunidad de pelear contra el ganador de Beterbiev vs. Bivol. David tiene la altura para el peso semipesado. Entonces, (si) por alguna razón lo desnudan (a Canelo), volveremos y pelearemos por el título. Ese es el plan. Ahora mismo siento que Canelo tiene todos los cinturones como rehenes y nadie va a hacer nada al respecto. Así que no podemos esperar aquí. Berlanga no quiere pelear. Munguía no quiere pelear. Entonces, ¿contra quién peleamos?”, agregó.

Cabe destacar que desde hace más de dos de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, había declarado que el equipo del tapatío y el de Benavídez estaban en conversaciones, pero que no intervendrían hasta el mes de marzo cuando el mexoamericano será obligatorio y que dejarían que los promotores hicieran su trabajo. Poco después se anunció que el Monstruo Mexicano subirá a las 175 libras para disputar el título interino del CMB contra Oleksandr Gvozdyk y Jaime Munguía surge como el favorito de Canelo para el 4 de mayo.

David Benavídez subirá a las 175 libras por el título interino del CMB tras ser ignorado nuevamente por Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

