Lionel Messi regresó a las canchas en Miami, luego de su más reciente lesión ¿Cuándo vuelve a jugar?

Luego de haber sido desafectado de la convocatoria de la selección nacional de Argentina para afrontar la doble fecha FIFA del 22 y 26 de marzo en partidos en contra El Salvador y Costa Rica en los Estados Unidos, Lionel Messi pareciera que está en el camino correcto para volver más temprano que tarde a la acción en la temporada 2024.

Lionel Messi ya comenzó los trabajos para completar su recuperación de la lesión muscular que tiene alojada en el isquiotibial de su pierna derecha y ya se le pudo ver realizando trabajos de movimiento en el campo de entrenamientos del Inter Miami, con la meta clara de poder volver a jugar lo más pronto posible.

Calendario apretado e importante para Miami

Messi ya comenzó a trotar en el campo de juego y a hacer ejercicios de manera diferenciada en el predio de entrenamientos en el Inter Miami quienes además deberán asumir compromisos bastante importantes en su calendario de competiciones de la temporada actual.

💎 Messi marcando un gol. Qué sorpresa, ¿no?



🩷 El Inter Miami avanza de ronda en la Concacaf Champions Cup.pic.twitter.com/Vz0mIjY5nA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 14, 2024

Partidos de mucha importancia para ‘Las Garzas’

Los dirigidos por el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino marchan primeros en la Zona A de la Major League Soccer con un total de 10 puntos en su haber al igual que el Colombus Crew, deberán afrontar el venidero 3 de abril un compromiso clave ante Monterrey en duelo de ida de los cuartos de final de la Concachampions en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Si la recuperación del ídolo de Rosario es positiva y sin ningún contratiempo, el capitán del Inter Miami sería titular en el partido ante los mexicanos.

La leyenda viviente y ex jugador del Fútbol Club Barcelona, así como también del París Saint Germain arrastra una molestia muscular en el isquiotibial de la pierna derecha y la decisión final por parte del cuerpo técnico del Inter Miami fue apartarlo para que no tuviera más molestias físicas y así poder tratar de la mejor manera dicha lesión, lo que le valió inclusive perderse el triunfo del Inter Miami sobre el DC United, siendo visitantes.

Habló el ‘Tata’ Martino sobre la situación física de Messi

“Somos conscientes de que, cuando empezó la temporada, por diferentes circunstancias, Leo por ahí no va a formar parte de todos los partidos. Pero lo que quiero marcar es que, si fue determinante y de mucha incidencia en 15 años en Barcelona, en un par de años en el PSG y en todo su recorrido en la selección argentina, por qué motivo no lo sería para nosotros. No se trata solo de reemplazar a un futbolista, sino al mejor futbolista de todos. Tenemos que reacomodar el juego a la falta de él. Una cosa es un partido pensado y otra es readaptarlo a los pocos minutos del segundo tiempo”, indicó Martino luego del encuentro ante Nashville del 14 de marzo.

🩷🐐🇦🇷 Leo Messi

1⃣0⃣5⃣2⃣ 🏟️

8⃣2⃣6⃣ ⚽️

3⃣6⃣4⃣ 🅰️



✨ Tras su gol y asistencia a Luis Suárez ante Nashville, el Inter Miami se sitúa en cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf pic.twitter.com/jmWDLcUFJW — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 14, 2024

Argentina lista para la doble fecha FIFA

Los dirigidos por Lionel Scaloni hicieron acto de presencia en el campo de juego en la ciudad de Filadelfia con una serie de trabajos que incluyeron movimientos en defensa, así como drills técnico/tácticos con la pelota en espacios reducidos, esto posterior a haber tenido una charla con todo el plantel de cara a los dos partidos amistosos contra El Salvador y Costa Rica.

Sigue Leyendo:

Inter Miami de Lionel Messi entra en el Top 10 de la Concacaf por primera vez en su historia

AFA confirmó baja por lesión de Lionel Messi para la doble fecha de amistosos en Estados Unidos

Sin Messi, selección nacional de Argentina llegó a Filadelfia para afrontar la doble fecha FIFA