Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de marzo de 2024

Piscis

Pon atención a tu sexto sentido y tus sueños que te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado. Podrías sentirte triste al terminar el día al extrañar a varias personas importantes para ti. Te choca la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene, siempre buscas más y más y el sexo siempre será una parte importante en tu vida. Si tienes ya una relación va mejorar mucho la comunicación sin embargo tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja. Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quién te ha llenado tu existencia de mentiras y reproches. Amores del pasado regresan, te darás cuenta que son asunto olvidado. Infecciones en garganta en estos días y dolores de cuerpo. Que te valgan las críticas y comentarios tontos a tu persona recuerda que nadie te conoce mejor que tu, sino te dan pa’ el gasto no tienen por qué opinar y si lo hacen que gasten saliva, tú no te mortifiques. Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar. La vida te pondrá pruebas muy grandes las cuales te harán reaccionar y tomar las decisiones correctas. Amistad nueva aparecerá en próximas fechas. Un mensaje o llamada te alegrará mucho.

Acuario

No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida. Te buscará o visitará familiar que tienes mucho de no ver. Una amistad tiene interés por ti, pero es solo sexual. Te enteras de infidelidad de amistad y su pareja. Existe un lado tuyo débil y es tu familia, pues sabes que te doblegas por ellos, en el amor hay cambios importantes pues comenzarás a desear algo estable, temes a enamorarte pero por dentro es lo que más deseas. Una amistad necesita mucho de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás. Busca la manera de canalizar tu energía en cosas que te dejen algo de provecho. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas. Nuevos amores se aproximan pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta.

Capricornio

Es importante que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja en caso de tener pues podrían caer en situaciones complicadas debido a chismes que estarán a la puerta. El día que aprendas a vivir en soledad te darás cuenta que no necesitas de absolutamente nadie para ser feliz y lograr tus metas y tus objetivos. Es probable que en estos días surjan ciertos problemas en la familia que te podrían poner de malas, que eso no te afecte, busca la manera de arreglar y solucionar dichos problemas. Momento de cambios muy perros los cuales te dejarán gran aprendizaje. Es momento que sueltes todo eso que te hace sentir mal y o te deja conseguir tus sueños y metas. Deja de dar explicaciones que no todo el mundo las merece. No temas a cambios en tu vida, el área de los dineros se ve muy buena sin embargo necesitarás no gastar en cosas que no necesitas pues podrías enfrentar problemas económicos muy pronto. Cambios de caracter importantes se visualizan, la llegada de nuevos proyectos y cierre de ciclos de amistades. Es momento de no caer en provocaciones de enemigos pues podrías cometer errores que lamentarías en el futuro.

Sagitario

Recuerda quién eres y de dónde vienes, no permitas que ninguna persona te haga bajar de tu nivel, tienes todo para tener a la persona que queiras a tu lado pero caes en tonterías y al final terminas con la peor miércoles que encuentras. Te viene una noticia sobre una persona que te interesa mucho sin embargo la información que llegará a ti no será lo que esperas y podrías decepcionarte mucho. Cuídate de caídas y dolores musculares pues estarás en puerta en estos días. Vienen movimientos en tu trabajo muy perros con cambios de horarios o de puestos, ten cuidado con persona de piel blanca, quedrá manipularte y hacerte daño. Es increíble como te has atontado tanto en los últimos meses, ponte ya las pilas para mejorar todo eso que te disgusta o no te parece de tu vida. Te encanta el sufrimiento y cuando alguien te trata bien sales corriendo del susto.Recuerda quién eres y hacia donte te diriges, no pierdas tu tiempo ni dediques tu vida a personas que no te valoran o te hacen sentir menos. Una amistad te pondrá a prueba con un favor pues últimamente te has mostrado indiferente.

Escorpión

Posibilidad de encamarte con una amistad y una noticia sobre una persona que te importa mucho saldrá a la luz. Te vienen movimientos en tus estados de ánimo, días te sentirás de la tiznada y otros querrás comerte al mundo. Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para postre sino para plato principal. No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos. Ten cuidado con lo que piensas, quieres y deseas pues estas en una etapa donde todo lo que deseas se comenzará a materializar, sobre todo las cuestiones negativas, así que trata de que lo que pase por tu cabeza sean pensamientos positivos. Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo. En cuestiones de amores cambios importantes pues estarás confundido y estarás viviendo entre dos hogares tan impares es decir podrías desarrollar sentimientos por dos personas y entrar en la melancolía por no saber a quién escoger, recuerda que si te atontas terminarás como el perro de las dos tortas, sola.

Libra

Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primer cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento no te tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada. Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien fuertes y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que te imaginas. Ten cuidado lo que dices y comentas de personas que te rodean podrías cometer una indiscreción y meterte en un problema del cual te será difícil de salir. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo. Gente tonta te rodea pero está en ti no aprender sus mañas y ser parte del montón. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas. En tus proyectos podrías desanimarte debido a que una cuestión no te sale como planeas, recuerda que hay que ser contante. Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo, no se ve algo estable. Amores de una noche y salida con amistades en próximos días.

Virgo

Es importante que cambies tu forma de pensar y veas por tus sueños y metas. Recuerda que la vida solo se vive una vez así que dale vuelo y aprende a ser feliz. Ya no te limites en nada ni vivas de rodillas por nadie. Aunque pareciera un sueño, muchas de esas cuestiones que te has visualizado y has deseado tanto comenzarán a materializarte, empezarás a cumplir muchas metas que ni tú te imaginabas. Viene un evento social y posibilidad de encamarte con amistad, aguas pues podrías enamorarte y al final no ser correspondido de la manera en que tu deseas. Una amistad podría sufrir un accidente. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. Le darás la razón a ese chisme que llegó a tus oídos y que te costaba creer sobre cierta persona pues las pruebas que te mostrarán y la vida te pondrá, te abrirán tus ojos. Si te mandaron bien lejos es momento de empezar de nuevo y aprender de esas experiencias, trata de conversar más con tu familia y aclarar a la brevedad cualquier malentendido para que no se conviertan en una bomba de tiempo. Cuidado con accidentes pues estarán a la orden del día en estas fechas. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas para que puedas lograr cada uno de tus objetivos que has tenido en mente.

Leo

Tu sentido de humor y forma de ver la vida constituyen un punto a tu favor pues eso llama mucho la atención de quienes te rodean, no te tomes las cosas tan apecho en las discusiones laborales y que se te resbalen los comentarios tontos sobre todo si vienen de personas que no son ni mauser. Ya no te permitas fracasar en nada y muéstrate a ti mismo y sobre todo al mundo entero hasta donde puedes llegar. No confíes en personas que apenas y conoces se te da mucho soltar el buche y contar todos tus top secret y después te andan metiendo en chismes y problemas. Posibilidad de cambios de domicilio o realizarás un trámite el cual se te dará de la mejor manera. El pasado regresará, esa persona distante, lejana, regresa con la cola entre las patas. Es posible que sientas necesidad disculparte con una amistad porque la regaste hace tiempo, hazlo no te quedes con las ganas ya la vida se encargará de lo demás. Viene un encuentro perro con una persona que ha significado mucho para ti, que no te bajen tus defensas ni te quite tu estabilidad. En poco tiempo definirás lo que sientes y sabrás si solo es una simple calentura o de verdad existe el amor en ti por esa persona que te anda calentando el boiler. Si te sientes mal medita sobre el por qué tu estado de ánimo, qué te falta, qué necesitas, qué requieres para estar bien, no esperes que la vida te lo de como regalo trabajo para conseguirlo que la flojera no es una característica de tu signo.

Cancer

Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos perdida de uno o dos kilos en próximos días, oportunidad de mejorar los ingresos mediante un negocio que has traído en mente, no confíes tanto en amistades que días vienen y días no muestran ni la nariz, cuida más tu imagen pues podría decepcionarte una persona muy importante para ti. Si quieres mejorar tus ingresos ve por eso, si quieres una pareja ve por ella y si quieres viajar, ponte a trabajar para lograrlo, lo único que cae del cielo es la lluvia así que no esperes que las cosas vengan a ti, te quejas mucho de no lograr las cosas, pero si no lo haces es por tu flojera. Amor en las redes sociales se hará presente si estas soltero o soltera. Chisme en la familia en estos días que te podrían afectar o dañar demasiado. Vienen días de cambios laborales bastante buenos que te dejarán ingresos extras, cuídate de enfermedades respiratorias. Te espera un encuentro amoroso con una persona especial, disfrútalo y que el mundo ruede, recuerda que no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Tienes amistades que se la pasan de un humor que ni ellos se aguantan y bien bipolares, aléjate de esas personas pues andarás como una esponja y podrían afectar tu aura y entorno al punto que al terminar el día empieces a caer en estados depresivos.

Géminis

Si quieres sentirte mejor y dejar en el pasado todas las bipolaridades, enojos y esas cuestiones que no te dejan avanzar es momento que mandes bien lejos a toda esa bola de gente que lejos de beneficiarte o ayudarte a estar bien solo te llenan de miércoles tu cerebro y tu vida. Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante sino manda todo a la fregada y ya no te detengas por nadie ni te sientas mal que no valdrá la pena. Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, podrías iniciar una etapa muy bella llena de mucho amor, pero eso va de la actitud tuya y de tu pareja. Mejoras en tu trabajo y la visita de una amistad de tierras lejanas en próximos días. Pon atención a tus sueños pues te revelarán muchas cosas que te dejarán como panocha de pingüino. Viaje se aproxima, cambios en el trabajo, mucha suerte en juegos de azar. No tienes por qué estar aguantando a nadie, bastante tienes con aguantar el carácter que te cargas como para estar aguantando a gente tonta que no tiene que hacer. Ten presente que tú no naciste pa rogarle a nadie sino pa que te rueguen así que aprende a quererte y tomar el lugar que te corresponde. Cuidado con noticias del pasado que llegarán solo para agobiarte y hacerte sentir menos. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida.

Tauro

Te manejarás en pura videncia en estos días pues con solo ver a la persona podrás darte cuenta las intenciones que pudieran tener contigo, es momento que aproveches esta racha para que pongas en su lugar y evidencies a esas personas que se la han pasado mermando tu existencia. Aprende a mantener lo que viene siendo la boca bien cerrada y no comentar nada y más cuando no sabes ni como estuvieron las cosas o de lo contrario podrían bufarte o meterte en problemas muy graves. Mejoras económicas, decepción de una amistad y posibilidad de cambio de ropa, no te endeudes mucho, compra solo lo necesario. Te manejarás en un tono bastante positivo durante el día, aprovecha esa actitud para movilizarte y hacer grandes cosas. Te vas a enterar de un embarazo y el rompimiento de una relación. Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estas para eso. Ve por eso que te mueve el piso y te hace sentir especial, la vida te dará grandes sorpresas que no imaginas. Ten cuidado con dos amistades de piel blanca, además de ser muy afloja todo andarán despotricando en tu contra y metiéndote en chismes muy tontos.

Aries

Te vas a enterar de una noticia inesperada que te va a erizar los pelos más escondidos que tienes. Si tienes una relación déjate de tonterías y no andes demás dándole caldo de calzón o prendiendo el boiler con otras personas. Algunas veces tu forma de ser te hace entrar en conflicto con otras personas, eres algunas veces muy intenso o intensa y directo y eso les cala mucho a los envidiosos no te límites y que te valga. Los chismes estarán al por mayor y vendrán de personas que jamás imaginaste, que se te resbale ya todas esas tonterías, mándalos a freír papas y no te preocupes que no vives de ellos. Antes de andar dando consejos arregla tu vida que se la está llevando la tiznada, eres muy de opinar de todos los temas, pero en el tema de tu vida que no se metan porque te conviertes en María de del Barrio, muy perra. En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes, pero no te adelantes a los hechos solo llévate tranquilas las cosas. Aprende a dejar de criticar a tus amistades si ellas son muy de esas que les gusta aflojar a la primera o andar de más cada fin de semana es muy su cuerpo, aprende a no meterte donde no te llaman. En las noches eres muy de deprimirte porque lo que no fue, manda bien lejos eso, vida solo tienes una y debes de vivirla cada día como si fuera el ultimo día que te queda.