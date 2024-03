Sentencian a padres de Louisiana que abandonaron en el sofá a su hija con parálisis hasta que murió

Una madre y un padre de Louisiana que descuidaron a su hija, cuyo cuerpo fue encontrado “derretido” en un sofá infestado de gusanos, fueron condenados a pasar los próximos 20 años en prisión.

Lacey Ellen Fletcher, de 36 años, no podía moverse. Al vivir en una parálisis casi completa con una condición conocida como síndrome de “encerramiento”, dependía completamente del cuidado y la atención de sus padres.

El 3 de enero de 2022, Lacey Fletcher fue encontrada muerta y hundida en un sofá en su casa en Slaughter, una pequeña ciudad de menos de 100 residentes ubicada aproximadamente a 40 minutos al norte de Baton Rouge.

Estaba cubierta de heces, demacrada y con el cuerpo lleno de úlceras. Según el fiscal de distrito de East and West Feliciana Parish, Sam D’Aquilla, había un agujero de tamaño humano en el sofá donde la víctima permanecía sentada y hacía sus necesidades durante varios años.

A principios de febrero, en una declaración emitida por su entonces abogado defensor después de no refutar el cargo de homicidio involuntario, Sheila Fletcher y Clay Fletcher, ambos de 66 años, sostuvieron que amaban a su hija “hasta la muerte”.

Además, los dos testificaron que su hija se negó a la atención médica, sin embargo, los fiscales señalaron que el estado mental de Lacey Fletcher no le permitió tomar la decisión de tomar el tratamiento clínico.

Pesaba 96 libras

“La pregunta que todos se hacen es: ¿cómo podrían ser los cuidadores que viven en la casa con ella y tenerla en una condición como esa?”, dijo D’Aquilla al medio NOLA.com, detallando en ese momento que la piel de la mujer se estaba cayendo de sus huesos, y prometiendo que buscaría justicia para el peor caso de negligencia humana que haya visto.

Según los informes, el forense determinó que la víctima había visto a un médico por última vez hace dos décadas. Pesaba 96 libras en el momento de su muerte y tenía COVID-19.

Los fiscales presionaron por la sentencia máxima después de la declaración, que técnicamente se aplicó durante la audiencia de sentencia. Ambos padres fueron condenados a 40 años de prisión con 20 años de sus sentencias suspendidas, según WAFB, afiliada de CBS con sede en Baton Rouge.

La pareja también estará sujeta a cinco años de libertad condicional supervisada una vez que salgan de prisión.

“De todas las cosas que puedo decir sobre este caso, lo único que me viene a la mente es que Clay y Sheila Fletcher eligieron continuamente el camino de menor resistencia cuando se trataba del cuidado de su hija”, dijo la jueza de distrito Kathryn Jones en la sala del tribunal.

“Podemos discutir si este proceso tomó tres meses, seis meses o tres años. Realmente no me importa. Esto fue una tragedia. La verdad es que Lacey se acostó en un sofá y murió lentamente porque no recibió atención médica ni de salud mental”, concluyó.

