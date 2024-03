Aislinn Derbez confiesa que la soltería le ha caído de maravilla

El nombre de la actriz mexicana Aislinn Derbez vuelve a ser tendencia en redes sociales luego de convertirse en la portada del mes de abril para la revista Harper’s Bazaar. Y es que además de lucir despampanante en su sesión de fotos, hizo un sinfín de confesiones sobre su carrera y vida personal que dejaron a más de uno con la boca abierta.

Dentro de su charla con la publicación, la protagonista de “No se aceptan devoluciones y “A la mala” indicó que actualmente se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, en todos los aspectos. No obstante, su apretada agenda la ha hecho desear cada vez más darse un descanso.

“Me encuentro en un momento de mucha plenitud y satisfacción con lo que he logrado, y confieso que, al mismo tiempo, me siento saturada y agotada; los últimos tres años han sido de no parar ni un segundo de trabajar y viajar, al mismo tiempo que ser mamá y cosechar muchos frutos”, reflexionó la hija mayor de Eugenio Derbez.

”Han sido los mejores años de mi vida sin duda, pero no me he dado el tiempo ni espacio para digerir todo lo que me ha pasado. Me siento en un momento en el que la vida me está pidiendo volver hacia adentro y parar todo un poco, pero es como querer frenar un tren que va a 300 km por hora”, añadió al respecto.

En cuanto al ámbito amoroso se refiere, la mexicana explicó que si bien no se cierra a la oportunidad de encontrar una pareja que la complemente, ha aprendido a disfrutar de su soltería a un nivel que nunca se esperó.

“Estando soltera he logrado cosas importantes como: volver a mí, sentir cosas que no quería sentir, a estar cómoda en la incomodidad, a descubrir qué hay detrás de la soledad que antes tanto evitaba, a no volver a confundir el amor con abandonarme a mí; a ordenarme por dentro y tener claridad de qué quiero y no volver a conformarme con menos jamás”, expresó Aislinn Derbez.

Para finalizar, Aislinn Derbez advirtió que su perspectiva del amor ha cambiado completamente. Antes de poder entregarse a una relación, es indispensable tener amor por sí mismo.

“Es fomentar la presencia. Es cuidar y nutrir constantemente la relación con acciones. Es construir poco a poco una relación sin prisa, sin expectativas ni exigencias, y me refiero a todo tipo de relaciones, no sólo de pareja”, aclaró. “Es autorresponsabilidad y observarse a uno mismo diariamente. Es cuidarme y sostenerme a mí, para poder hacer lo mismo por los demás. Es libertad, paciencia, respeto, balance, comunicación clara y honesta, acuerdos, saber poner límites firmes y amables y mil cosas más”.

