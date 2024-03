Cómo saber si el aceite de oliva es saludable

El aceite de oliva, venerado por su exquisito sabor y su asombroso color dorado, ha sido durante mucho tiempo una joya culinaria. Sin embargo, su verdadero valor trasciende su apariencia y su precio, ya que se ha ganado el apodo de “oro líquido” gracias a sus numerosos beneficios para la salud.

El aceite de oliva no solo es una fuente principal de grasa en la dieta mediterránea, sino que también se ha asociado con una serie de efectos positivos en la salud cardiovascular, el control de la diabetes y el mantenimiento del peso. Pero, ¿qué tan beneficioso es realmente? ¿Todos los tipos de aceite de oliva ofrecen los mismos beneficios? Y, ¿es superior a otros aceites disponibles en el mercado? Para responder a estas preguntas, nos sumergimos en la investigación más reciente.

Los Beneficios de este “Oro Líquido”

Numerosos estudios respaldan los efectos positivos del aceite de oliva en la salud. Se ha demostrado que reduce la presión arterial, el colesterol LDL (el “malo”) y la inflamación, mientras aumenta el colesterol HDL (el “bueno”). Además, se ha asociado con un menor riesgo de diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo.

Un estudio reciente, publicado en el Journal of the American College of Cardiology en 2022, reveló que el consumo diario de más de 1½ cucharaditas de aceite de oliva redujo el riesgo de mortalidad prematura en un 19 por ciento en comparación con una ingesta menor.

El Poder del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE)

Si bien tanto el aceite de oliva virgen extra como el aceite de oliva regular contienen ácidos grasos monoinsaturados beneficiosos, el AOVE ofrece ventajas adicionales para la salud. Contiene más de 200 compuestos antioxidantes, como los polifenoles, que tienen propiedades antiinflamatorias y se han relacionado con la prevención de enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2.

La Dra. Mary M. Flynn, experta en salud y aceite de oliva, afirma que el AOVE es notablemente superior en términos de beneficios para la salud en comparación con el aceite de oliva normal, ya que este último carece en gran medida de los compuestos saludables presentes en el primero.

Un artículo de revisión publicado en la revista Nutrients en 2023 respalda estas afirmaciones, indicando que consumir dos cucharadas de AOVE al día puede mejorar la presión arterial y los niveles de colesterol en tan solo tres semanas.

AOVE vs. Otros Aceites: ¿El Rey Indiscutible?

Si bien el AOVE es ampliamente considerado como uno de los aceites más saludables disponibles, aún existe debate sobre si es superior a otros aceites vegetales. Estudios han demostrado que el uso exclusivo de aceite de oliva en la cocina puede estar asociado con una mejor calidad de vida en personas mayores.

Sin embargo, la Dra. Alice Lichtenstein del Centro de Investigación de Nutrición Humana sobre el Envejecimiento Jean Mayer de la Universidad de Tufts señala que no hay evidencia sólida que demuestre que el aceite de oliva es superior a otros aceites predominantemente insaturados. Otros aceites, como los de soja y canola, también tienen beneficios para la salud cardiovascular.

Conclusiones: Una Opción Saludable en un Mar de Opciones

En resumen, el aceite de oliva, especialmente el virgen extra, sigue siendo una excelente opción para una dieta saludable. Su impacto positivo en la salud cardiovascular y otros aspectos del bienestar humano está respaldado por una sólida evidencia científica. Sin embargo, otros aceites también pueden desempeñar un papel beneficioso en una dieta equilibrada.

En última instancia, la clave reside en la moderación y la diversidad en la elección de los aceites, asegurando que se consuman en el contexto de una dieta generalmente saludable y equilibrada. Mientras se eviten las grasas saturadas y se opte por grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas, como las presentes en el aceite de oliva, se puede promover la salud del corazón y el bienestar general.

