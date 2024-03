George Santos renunciará al Partido Republicano para postularse al Congreso como independiente

El excongresista republicano quien en diciembre pasado fue expulsado de la Cámara de Representantes, insiste en hacer campaña para contender por un escaño, sólo que al no encontrar respaldo en el Partido Republicano ahora pretende postularse como candidato independiente.

De manera sorpresiva, a principios de este mes, durante el discurso emitido por Joe Biden sobre el Estado de la Unión, George Santos anunció que pretendía volver a la política para desafiar al representante Nick LaLota quien meses atrás presentó una resolución para expulsarlo de la Cámara debido a que se le acusaba de 23 cargos federales.

“Esta noche quiero anunciar que regresaré a la arena de la política y desafiaré a Nick en la batalla por #NY1.

Espero debatir con él sobre los temas y sobre su débil historial como republicano. La lucha por nuestra mayoría es imperativa para la supervivencia del país”, escribió el exrepresentante por el tercer distrito de Nueva York en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Sin embargo, días después, varios de quienes fueron sus compañeros en el partido conservador manifestaron su rechazo a que el controversial político neoyorquino volviera a ser respaldado, sobre todo porque sus líos legales continúan vigentes con la posibilidad de que vaya a juicio donde quizá hasta terminaría en prisión.

Al entender que ya no era bien visto por los republicanos, mediante un nuevo anuncio en redes sociales, Santos anunció insistió en contender en las elecciones de noviembre, pero bajo la etiqueta de candidato independiente.

“He decidido que ya no puedo formar parte del Partido Republicano. El Partido Republicano sigue mintiendo y estafando a su base de votantes. En conciencia no puedo afiliarme a un partido que no representa nada y cae en todo.

Estoy suspendiendo oficialmente mi petición en #NY01 para acceder a la boleta electoral como republicano y me llenaré para postularme como independiente.

Llevaré mis valores Ultra MAGA / que apoyan a Trump a la boleta electoral en noviembre como independiente”, escribió.

La credibilidad de George Santos ante la ciudadanía se vino abajo a partir de un extenso informe realizado por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes. (Crédito: Seth Wenig / AP)

De esta manera, Santos deberá presentar una petición de nominación independiente ante la Junta Electoral del Condado de Suffolk.

Dicho documento debe ir acompañado de 3,500 firmas de ciudadanos que vivan y estén inscritos en el padrón electoral del 1er Distrito de Nueva York.

Además, estos requisitos deben entregarse antes del 28 de mayo, fecha límite establecida para los aspirantes independientes.

Cabe señalar que el 1 de diciembre de 2023, el político de 35 años se convirtió en el primer republicano en sumarse a la lista negra de los ahora ya seis representantes expulsados en la historia de la Cámara de Representantes.

Sobre su espalda pesan 23 acusaciones por delitos graves de los cuales destacan: dos cargos de fraude electrónico, un par más por hacer declaraciones falsas a la Comisión Federal Electoral (FEC), otros cargos relacionados con falsificación de registros presentados a la FEC, dos cargos más por robo de identidad y uno ligado a fraude de dispositivos de acceso. Se espera que su juicio inicie en agosto.

