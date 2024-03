Ricky Martin declara que su padre lo animó a revelar su orientación sexual

Fue en 2010 cuando Ricky Martin decidió publicar en su cuenta de X (entonces Twitter) que es gay, lo cual puso fin a muchos rumores que corrían desde tiempo atrás. Pero ahora el cantante reveló que parte importante en esa decisión fue debido a que su propio padre le recomendó dar a conocer su orientación sexual.

Entrevistado por Andy Cohen en “Watch What Happens Live”, Ricky comentó que su papá (quien es psicólogo) fue muy claro al pedirle que hablara sinceramente con sus fans: “Me dijo: ‘Rick, necesitas declararlo’. Especialmente cuando me convertí en padre, me dijo: ‘¿Qué le vas a enseñar a tus niños, a mentir?'”

En esa época Matteo y Valentino, los hijos del cantante, tenían dos años; ahora tiene otros dos: la pequeña Lucia y Renn. Martin también comentó que, a diferencia de su padre, integrantes de su equipo de trabajo le decían que no necesitaba decir públicamente que era gay: “Ellos decían: ‘No necesitas compartirlo, todo el mundo a tu alrededor lo sabe, no tienes que contárselo al mundo, tus amigos lo saben, tu familia lo sabe, ¿por qué necesitas pararte frente a la cámara y hablar de ello?’ No entendieron la importancia de esto. Ahora lo veo. Yo entendí antes que ellos lo importante que es, no sólo para mí, sino ser portavoz”.

En cuanto a otros temas, Ricky (quien promociona actualmente la serie “Palm Royale”) también habló acerca de lo que dijo hace poco Channing Tatum sobre su debut en el videoclip de la canción “She Bangs”, que fue un éxito para el puertorriqueño hace 24 años. El actor aparece como un barman, con algo de pintura en su rostro y un corte mohawk.

“Creo que me agradeció por la primera oportunidad”, dijo Ricky. “Él fue súper cool. Era la primera oportunidad que tenía, la primera vez que él estaba ante una cámara. Todo fue muy loco, porque en Miami le dije a la gente de la producción del video: ‘Vayan, hagan scouting e inviten a todos a ir a las Bahamas para pasar un fin de semana’. Y eso es lo que sucedió, y Channing está ahí, es el bartender del video”.

