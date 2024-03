Salma Hayek luce su figura en la playa, usando un minibikini negro

Salma Hayek gusta de complacer cada semana a sus millones de seguidores en Instagram con alguna espectacular foto, y la que seleccionó ahora fue tomada por su hija Valentina Paloma. Por lo visto ambas están de vacaciones, y no podían dejar pasar la oportunidad de dar la bienvenida a la primavera de esa forma.

La actriz mexicana posó en la playa, usando un minibikini de color negro y demostrando que a sus 57 años tiene una figura escultural. El mensaje que escribió junto a la imagen fue: “Siempre ayuda tener una fotógrafa en la familia”.

Salma dejó esta vez que su hija tomara la foto, pues ella considera que no siempre capta las mejores imágenes de sí misma. También compartió un video en el que aparece junto a Kim Kardashian en un desfile de modas: “Seamos realistas, no soy buena para las selfies. Es mejor dejar que la reina Kim Kardashian se encargue de eso. Confieso que las selfies no son mi fuerte. Pero mis videos no están tan mal, especialmente cuando estoy masticando chicle”. 🤪

Hace algunas semanas Salma dio a sus fans un tip de belleza. En un video ella aparece mientras la preparan para un evento, pero descubre que tiene algunas canas, por lo que procede a cubrirlas de una curiosa forma: “Miren todas estas canas, así que ¿cuál es el secreto para ello? Sólo pongan máscara de pestañas. ¿Saben? Sólo limpien muy bien el aplicador, le hacen así, y todas esas canas rebeldes que se pegan se hacen negras y permanecen planas”.

