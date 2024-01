Salma Hayek explora las ruinas de Pompeya y comparte su experiencia en Instagram

La actriz mexicana Salma Hayek recientemente visitó las antiguas ruinas de Pompeya, la legendaria ciudad que quedó sepultada por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 d.C. La visita de la actriz de 57 años generó entusiasmo entre sus seguidores, quienes pudieron apreciar las imágenes a través de su cuenta de Instagram.

Desde Italia, Salma Hayek compartió su experiencia en las célebres ruinas romanas redescubiertas en 1748. Pompeya, una vez próspera, quedó sepultada bajo cenizas y escombros debido a la violenta erupción del Vesubio, que provocó la calcinación instantánea de sus habitantes bajo un alud de materiales piroplásticos.

En sus publicaciones, Salma Hayek compartió varias imágenes explorando la ciudad desenterrada, destacando la relevancia de este sitio para nuestra comprensión de la civilización romana. La actriz expresó su conexión innegable con un mundo que existió hace siglos, al caminar por las ruinas de Pompeya y reflexionar sobre la vida de sus habitantes, cuyo espíritu parece persistir en el aire. Hayek destacó la resistencia de los edificios, que han sobrevivido para contar historias de triunfo, tragedia, amor y pérdida, todo congelado en el tiempo.

De manera especial, Salma Hayek agradeció a Massimo Osanna, director general de los museos nacionales de Italia, por guiarla durante su recorrido. En las fotografías compartidas, la actriz posa junto a murales que paradójicamente se conservaron gracias a la erupción que devastó la ciudad.

Aunque las primeras excavaciones en Pompeya se llevaron a cabo hace casi tres siglos, aún persisten muchos misterios por descubrir. En mayo de 2023, se encontraron frescos con imágenes mitológicas y varios esqueletos. En junio del mismo año, un fresco reveló la representación de un platillo, posiblemente un antepasado de la pizza moderna, demostrando que la ciudad antigua aún tiene secretos por revelar.

Los Premios Razzie revelan nominados para su edición 2024

En la antesala de la esperada revelación de los nominados a los Oscar por parte de la Academia, los Golden Raspberry Awards, también conocidos como los Premios Razzie, han dado a conocer la lista de sus nominados para la edición del 2024. Esta peculiar ceremonia destaca las producciones cinematográficas, actores y actrices que, según la organización, no cumplieron con las expectativas prometidas.

El anuncio de los Razzie, tradicionalmente realizado un día antes de la revelación de los nominados a los Oscar, se ha convertido en una suerte de divertida tradición que ha llevado incluso a la celebración de ceremonias donde algunos actores reciben con humor estos reconocimientos.

Este año, entre los nominados se encuentran notables ganadores del Oscar como Jon Voight, Russell Crowe y la directora Helen Mirren. También figuran en la lista costosas producciones, destacando sagas como ‘El Exorcista’, ‘Los Indestructibles’, ‘Megan’, y películas del universo DC.

Una mención destacada en la lista de nominados recae en la actriz mexicana Salma Hayek, quien protagonizó la película de acción y suspenso ‘The Mother’, disponible en la popular plataforma Netflix.

Premios Razzie 2024: nominados

Peor película

“The Exorcist: Believer”

“Expend4bles”

“Meg 2: The Trench”

“Shazam! Fury of the Gods”

“Winnie the Pooh: Blood and Honey”

Peor actor

Russell Crowe /”The Pope’s Exorcist”

Vin Diesel /”Fast X”

Chris Evans / “Ghosted”

Jason Statham / “Meg 2: The Trench”

Jon Voight / “Mercy”

Peor actriz

Ana de Armas / “Ghosted”

Megan Fox / “Johnny & Clyde”

Salma Hayek / “Magic Mike’s Last Dance”

Jennifer Lopez / “The Mother”

Dame Helen Mirren / “Shazam! Fury of the Gods”

Peor actriz de reparto

Kim Cattrall / “About My Father”

Megan Fox / “Expend4bles”

Bai Ling / “Johnny & Clyde”

Lucy Liu / “Shazam! Fury of the Gods”

Mary Stuart Masterson / “Five Nights at Freddy’s”

Peor actor de reparto

Michael Douglas / “Ant Man & The Wasp: Quantumania”

Mel Gibson / “Confidential Informant”

Bill Murray / “Ant Man & The Wasp: Quantumania”

Franco Nero (as “The Pope”)/ “The Pope’s Exorcist”

Sylvester Stallone / “Expend4ables”

Peor pareja en pantalla

Cualquier par de “mercenarios sin piedad” / “Expend4bles”

Cualquiera de los dos inversores avariciosos que donaron 400 millones de dólares por los derechos del remake de “The Exorcist”

Ana de Armas & Chris Evans (que reprobó “química en pantalla”) / “Ghosted”

Salma Hayek & Channing Tatum / “Magic Mike’s Last Dance”

Pooh & Piglet como asesinos sanguinarios / “Winnie the Pooh: Blood and Honey”

Peor precuela, remake o secuela

“Ant Man & The Wasp: Quantumania”

“The Exorcist: Believer”

“Expend4bles”

“Indiana Jones and The Dial of Destiny”

“Winnie the Pooh: Blood and Honey”

Peor director

Rhys Frake-Waterfield / “Winnie the Pooh: Blood and Honey”

David Gordon Green / “The Exorcist: Believer”

Peyton Reed / “Ant Man & the Wasp: Quantumania”

Scott Waugh / “Expend4bles”

Ben Wheatley / “Meg 2: The Trench”

Peor guion

“The Exorcist: Believer”

“Expend4bles”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Shazam! Fury of the Gods”

“Winnie the Pooh: Blood & Honey”

