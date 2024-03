David Beckham relató cómo se sintió y vivió el día que fichó a Lionel Messi

David Beckham comentó recientemente en una entrevista cómo recibió la noticia de la llegada del astro argentino e ídolo de Rosario, Lionel Messi como nuevo jugador del Inter Miami y lo que fue su emotiva reacción al respecto. Además de ello, el inglés comentó lo difícil que fue concretar la transacción en un primer tiempo.

Messi revolucionó la Major League Soccer

La llegada del ex jugador del Fútbol Club Barcelona y el París Saint Germain fue un hecho histórico para el fútbol a nivel mundial y especialmente para la Major League Soccer, poniendo fin a una etapa en París donde cosechó números como 32 goles anotados y 35 asistencias repartidas en 75 compromisos donde vio acción, además de tres títulos obtenidos; el argentino se embarcó en la búsqueda de un nuevo destino futbolístico que se debatía entre su esperado regreso al FC Barcelona, la multimillonaria oferta recibida desde la Saudi Pro League de Arabia Saudí con el Al-Hilal, o su llegada al balompié norteamericano con el Inter Miami, el equipo rosa de ‘Las Garzas’.

Finalmente, luego de varias jornadas de idas y venidas, debates y mucha intriga sobre cuál sería la nueva institución que se haría con los servicios del talentoso jugador argentino de 35 años, las ‘Garzas’ orgullosamente anunciaron en el mes de julio de 2023 la contratación de Lionel Andrés Messi como su nuevo jugador, el cual él confirmaría posteriormente con un “Sí, muchachos: nos vemos en Miami”.

David Beckham shares the story of how he found out Messi was coming to Inter Miami. pic.twitter.com/kkJrakGnfi — R  (@Lionel30i) March 22, 2024

Se argumentó que este acuerdo no fue nada sencillo de poder concretar, en lo absoluto lo fue. De hecho, fue el propio David Beckham, presidente de la escuadra miamense, quien compartió la dificultad de esta operación en el pódcast de James Corden. “Durante cinco años. Mi pareja y yo en Miami, nos colamos en el hotel para conocer al padre de Leo cinco años antes de que firmara con nosotros. Tuvimos una reunión con él y le dije: ‘Sé que Leo aún no está listo, pero quiero que tu hijo juegue en mi club en el futuro'”, expuso.

¿Cómo se enteró Beckham del fichaje de Leo Messi por el Inter Miami?

“Sabíamos que había que tomar una decisión porque Leo había anunciado que dejaba el PSG. A las 4 o 5 de la mañana, en Japón, estoy en la cama y mi teléfono no deja de sonar. Victoria me da un codazo y me dice: ‘Apaga el teléfono, tenemos que dormir’. Extiendo la mano, cojo mis gafas y leo en mi teléfono que Leo Messi ha decidido venir a Miami”, comentó el ex jugador del París Saint Germain.

Para cerrar, el ex jugador del Manchester United dejó saber que también tuvo momentos nostálgicos al momento de ver cerrado de una vez por todas el fichaje del ídolo argentino. “Todavía tengo la piel de gallina. Me senté en la cama y comencé a llorar. Y Victoria me dijo: ‘¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Mal? ¿Quién está muerto?’ Y dije: ‘Leo viene, viene a Miami’. Me meto en internet y veo que está en todas las redes sociales. Hablé con mi socio (José Mas) y me dijo: ‘¿Tú lo crees?’, y yo le dije: ‘No. Esperemos hasta que llegue a Miami y entonces lo creeré'”, concluyó uno de los mejores jugadores británicos de todos los tiempos.

Beckham revela los detalles del 'SÍ' de Messi 🤩⚽🙌



Lee las declaraciones completas 🗞️https://t.co/aTpzt8yen8 pic.twitter.com/1E8VSzdgMn — AS USA (@US_diarioas) March 25, 2024

Las estadísticas de ‘La Pulga’ en el fútbol estadounidense

Luego de haber disputado un total de 19 compromisos vistiendo los colores rosa del Inter Miami, el rosarino se ha posicionado como el máximo líder del equipo dentro y fuera del campo, tanto por el respeto que impone su nombre y jerarquía como por su rendimiento en el campo de juego. Messi ha aportado 16 goles y siete asistencias, además de ser clave en el haber obtenido la Leagues Cup 2023, el primer trofeo en la joven historia del Inter Miami.

