David Beckham reveló qué fue lo que más le gustó de Victoria cuando la conoció

David Beckham recordó cómo comenzó su relación con Victoria Beckham. El ex futbolista contó qué fue lo que más le gustó de la ex Spice Girl antes de que se conocieran.

En una entrevista en el podcast This Life of Mine with James Corden de SiriusXM, Beckham habló sobre cuál fue su primera impresión de Victoria cuando la vio por primera vez.

“Realmente me gustaba”, dijo. “No sabía cómo era ella como persona. Simplemente me gustaba, como a la mayoría de la gente en ese momento, y no sabía con quién me iba a casar, con quién iba a estar por el resto de mi vida. No me di cuenta de lo fuerte que era y eso es lo que realmente me atrajo de ella más que nada”, aseguró.

El ex futbolista británico dijo que una de las cosas que más le atrajo de Victoria, además de su belleza, es que es una mujer fuerte.

“Sí, es hermosa. Sí, era sexy. Sí, me gustaba, pero, sinceramente, me gusta una mujer fuerte y me gusta el hecho de que trabaja duro. Me gusta el hecho de que es una gran madre”, indicó.

“Me gusta el hecho de que ella me cuida a veces, la mayor parte del tiempo, y ya sabes, hemos creado esta vida con cuatro hijos increíbles, que son las cosas más importantes de nuestra vida, por eso elegí a Victoria”, agregó.

David también elogió la forma en la que Victoria ha asumido el rol de dirigir y guiar a la familia que han formado juntos. “Creo que la forma en que ella dirige la familia es lo más importante para mí”, dijo. “Porque la familia siempre ha sido lo más importante y lo más grande que ella me ha dado son mis cuatro hijos”, añadió.

En la conversación, David aseguró que aún recuerda con mucho cariño la canción “Say You’ll Be There” de las Spice Girls.

“Es mi favorita porque era la canción que estaba en la televisión cuando estaba sentado en mi habitación con Gary Nevill y apareció en la televisión y fue entonces cuando me volví hacia Gary y le dije: ‘Me voy a casar con esa del vestido negro corto’”, recordó.

La pareja se conoció en 1997, cuando Victoria asistió a uno de los particos de David en el Manchester United. Al poco tiempo, empezaron a salir y al año siguiente se comprometieron y estaban esperando a su primer hijo, Brooklyn.

Finalmente, David y Victoria se casaron en 1999.

David y Victoria comparten cuatro hijos juntos: Brooklyn, de 25 años; Romeo, de 21; Cruz, de 19 años; y Harper, de 12.

