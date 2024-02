La reacción de Victoria Beckham ante la posibilidad de convertirse en abuela

Victoria Beckham no está lista para convertirse en Abuela. Recientemente, la ex Spice Girl dejó claro que aún no se siente preparada para tener un nieto, aunque sí le gustaría.

En una entrevista con Vogue, al ser consultada sobre si le emocionaba convertirse en abuela, Victoria respondió sorprendida: “Jesús. ¡¿Qué?! Woo. Espera. No creo que esté sucediendo todavía, a menos que ustedes sepan algo que yo no sé”.

La diseñadora de modas tiene cuatro hijos junto a su esposo David Beckham: Brooklyn, de 24 años, Romeo, de 21, Cruz, de 18, y su hija Harper, de 12.

El hijo mayor de los Beckham, Brooklyn, se casó con Nicola Peltz en abril de 2022, por lo que el siguiente paso para la pareja sería tener un hijo; sin embargo, Victoria aseguró que aún no ha llegado el momento.

La ex Spice Girl recordó una conversación que tuvo con Anna Wintour, editora de Vogue, al respecto. “Le pregunté: ‘Anna, ¿cómo te llaman tus nietos?’ Y ella me dijo: ‘Anna’. Y pensé, bueno, eso es muy elegante, así que tal vez tome ese camino”, contó.

Aunque considera que aún no es el momento, a Victoria le agrada la idea de tener un nieto en el futuro. “Espero que algún día, si soy bendecida, eso sea maravilloso. ¡Pero aún no hemos llegado a ese punto!”, reiteró.

En la conversación, también se le preguntó si les da consejos sobre relaciones de pareja a sus hijos, puesto que tiene más de dos décadas de casada con David Beckham. “Creo que hay que estar ahí para ellos. La comunicación es clave y estar ahí para apoyarlos, apoyarlo a él y a Nicola”, dijo sobre la relación de su hijo mayor.

Sin embargo, Victoria aseguró que no le gusta mucho dar consejos, prefiere apoyar a sus hijos y estar para ellos. “No me gusta ofrecer consejos. Siempre estoy ahí. David y yo siempre estamos ahí”, agregó.

Relación sólida

Victoria y David Beckham tienen una de las relaciones de pareja más duraderas en el mundo del entretenimiento y de las populares en las redes sociales. Ambos parecen tener una relación sólida y divertida. Así lo han dejado ver tanto en sus cuentas de Instagram como en la serie documental del ex futbolista en Netflix, Beckham.

Esta semana, a propósito del Día de San Valentín, Victoria compartió una foto divertida del ex futbolista para conmemorar la fecha. “Feliz San Valentín, vaquero”, escribió para acompañar una imagen de David vestido de cow boy.

Por su parte, David compartió en sus historias de Instagram la foto del peculiar regalo de San Valentín que le hizo Victoria: un ejemplar de la revista The Country Smallholder, dedicada a la crianza doméstica de animales.

Un regalo que puede parecer extraño, pero que seguramente fue de gran utilidad para David, puesto que en Navidad le regalaron un gallinero con varias gallinas para su finca.

Además del agradecimiento por su regalo, David también compartió una foto junto a Victoria para celebrar el Día de San Valentín. “Feliz San Valentín a una esposa, madre y mejor amiga increíble”, escribió en la publicación.

