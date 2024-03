El último adiós del Conga Room luego de 25 años de fiesta

Quienes tuvieron la fortuna de asistir a uno de los conciertos del Conga Room, podrán contar entre sus memorias que ahí vieron actuar a algunos de los artistas más grandes de la historia de la música contemporánea, como Celia Cruz, Tito Puente, Bebo y Chucho Valdés, Prince, Fito Páez, Justin Timberlake y Buena Vista Social Club, sólo por nombrar algunos.

Y este miércoles, 27 de marzo de 2024, luego de 25 años haber abierto sus puertas en el boulevar Wilshire de Los Angeles, y de haberse convertido en un importante centro de promoción de la música latina, el Conga cerrará sus puertas definitivamente con un concierto que estará liderado por el salsero Gilberto Santa Rosa.

“Era un local muy íntimo y muy hermoso en las dos locaciones que tuvimos”, dijo el actor Jimmy Smits, uno de los socios principales. “Pero era muy difícil mantenerlo con la situación económica actual”.

Jimmy Smits (izq) en una foto de archivo junto a Jennifer López y Paul Rodríguez (segundo a la derecha). Foto: Cortesía Conga Room.

Smits explicó que el efecto de la pandemia afectó considerablemente la posibilidad de seguir ofreciendo espectáculos en el Conga Room, pero que más aún fueron monstruos como las compañías promotoras de conciertos AEG y Livenation, que realizan shows masivos en locales inmensos, y con los que es imposible competir.

En su segunda locación, en el corazón de Los Ángeles, el club nocturno fue testigo del surgimiento del fenómeno del reguetón y de la fusión de muchos ritmos, entre ellos el de la música regional mexicana con la tropical.

“Aquí se descubrió un nuevo ritmo”, dijo el comediante Paul Rodríguez, otro de los tres socios mayoritarios. “Era como una cocina donde se mezclaban una serie de ingredientes”.

Gilberto Santarosa será el encargado de prender el baile este miércoles 27 de marzo./Cortesía Conga Room

En su cuarto de siglo de historia, el Conga realizó unos 2,500 conciertos de todos los géneros, porque aunque al principio su énfasis fue en la salsa —no es casualidad de la legendaria Celia Cruz fuera la artista que inauguró el local en 1999—, nunca estuvo cerrado a programar otro tipo de géneros, que fueron desde el pop y el rock, hasta el reguetón, el hip hop, la música urbana y la ranchera.

Para Brad Gluckstein, el tercer socio del Conga, quedan muchas satisfacciones, entre ellas haber sido en varias ocasiones sede de eventos históricos, entre ellos la celebración de la ceremonia del Latin Grammy en 2000 luego de que cancelara la premiación debido al ataque del 11-S. También, que fuera el lugar donde Carlos Santana celebrara haber ganado ocho premios Grammy por su álbum “Supernatural”.

También fue escenario de eventos políticos; fue en ese lugar donde Antonio Villaraigosa anunció su candidatura a la alcaldía de Los Ángeles, lo que luego lo convertiría en el segundo edil latino en la historia de la ciudad.

Los artistas del reguetón, como Bad Bunny, también tuvieron su espacio en el Conga Room. Cortesía: Conga Room

A pesar del cierre, seguirá en funciones la organización sin fines de lucro, Conga Kids, que desde 2016 ha servido a alrededor de 50 mil niños al año de áreas desfavorecidas del condado de Los Ángeles. Se enfoca en la danza y la música de la afro-diáspora.

“No hay nada que lamentar”, dijo Gluckstein. “Las memorias nadie te las puede quitar”.

Una gran fiesta llena de estrellas

El Conga Room se despedirá con una celebración llena de música organizada por los actores y socios del lugar, Jimmy Smits y Paul Rodríguez, y contará con la actuación de la leyenda de la salsa Gilberto Santa Rosa y una sesión improvisada dirigida por Jerry Rivera, Andy Vargas y la sensación del reggaetón BLESSD.

Durante la primera hora del evento, The Conga Kids, un conjunto de estudiantes del condado de Los Ángeles, interpretarán bailes de la diáspora africana como salsa, cumbia y charlestón. La velada también contará con comentarios y proclamaciones de funcionarios electos a nivel federal, estatal y local, incluido el senador estadounidense Alex Padilla, así como la presentación del premio Lifetime Achievement de The Conga Room a Renée Víctor, la reconocida actriz, bailarina, cantante e intérprete. El premio le será entregado por José Luis Valenzuela (director artístico de Latino Theatre Company y The Los Angeles Theatre Center).

Renée Víctor, la reconocida actriz, bailarina, cantante e intérprete, recibirá el Lifetime Achievement de The Conga Room./Foto: Cortesía Conga Room

A la alfombra roja asistirán figuras destacadas del mundo de la música, la política y la cultura pop, tales como Edward James Olmos, el cantante Marco Antonio Solís, Mario López, Wanda De Jesús, Mauro Castillo, Gustavo Santaolalla, Diego Tinoco, Brian Guzmán, Ashley Versher, Benito Martínez, Sergio Arau, Brandon Delsid, Daniella Larracuente, Claudia Brant, Yareli Arizmendi, Argelia Atilano, Ricardo Ortiz-Barreto, Seychelle Gabriel, Carlos Álvarez, Omar Velasco, José Quintero, Lil’ Eddie, Brandon Larracuente, Sean Kanan y Wilmer Valderrama.

La alfombra roja y el programa del evento también contarán con la participación de funcionarios electos, entre ellos, el senador estadounidense Alex Padilla (CA); el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa; el congresista estadounidense Robert García; el superintendente de educación pública del estado de California, Tony Thurmond; la senadora estatal de California María Elena Durazo; el presidente emérito de la asamblea estatal de California, Anthony Rendón; el miembro de la asamblea estatal de California Isaac Bryan; el miembro de la asamblea estatal de California Miguel Santiago y la supervisora de la Junta del Condado de Los Ángeles, Holly Mitchell.

En detalle:

Qué: Evento de cierre del Conga Room

Cuándo: miércoles 27 de marzo, de 7 a 11:00 pm

Dónde: The Conga Room, 800 W Olympic Blvd, Los Ángeles, CA. 90015.