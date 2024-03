Ángela Aguilar revela la razón por la que ya no realizará más duetos

Con tan solo 20 años de edad, la cantante Ángela Aguilar ya se perfila como una de las grandes referentes de la música regional mexicana. Y es en medio de la promoción de su material discográfico bolero que la joven reveló cuáles son sus planes a futuro dentro de la escena musical.

En una entrevista reciente con el programa “Hoy Día”, la intérprete de temas como “Ahí donde me ven” y “Tu sangre en mi cuerpo” contó que en este momento está enfocada en encontrar su propio estilo musical, razón por la que pondrá una pausa a las colaboraciones con otros artistas.

“En este momento ya quiero cantar solita, entonces mi nuevo sencillo después de “Bolero”, ya es música inédita de mariachi, mía. Son mis composiciones”, reveló Ángela Aguilar ante las cámaras del programa matutino.

Bajo esta misma tesitura, la hija de Pepe Aguilar adelantó que los temas que el público puede esperar hablarán sobre el desamor: “Esas son las únicas que me salen, quien sabe por qué”, bromeó.

Para finalizar, Ángela Aguilar indicó que si bien no puede dar una fecha en específico o compartir el nombre de su próximo sencillo, el mes de abril estará lleno de sorpresas para sus fanáticos.

Majo Aguilar pone un alto a las críticas sobre su prima Ángela Aguilar

Cabe recalcar que esta no es la única razón por la que el nombre de Ángela Aguilar ha encabezado los titulares durante los últimos días. Y es que recientemente su prima, la también cantante Majo Aguilar, hizo referencia a las críticas de las que ha sido blanco, instando al público a poner un alto a ellas.

Con una publicación en redes sociales, la cantautora expresó su dolor y sensibilidad ante los ataques que no únicamente la afectan a ella, sino a todos los integrantes de su familia: “A mí no me gusta, ni me beneficia, ni me apoyan hablando mal de mi familia”, indicó en una imagen en la que se le ve posar junto a su prima.

“Yo puedo entender que alguien les puede caer mal, les puede caer bien, no apoyo eso, no me gusta (…) a mí no me ayuda que me hablen feo de mi familia”, sentenció.

