Ángela Aguilar hace dura crítica y asegura que no cualquier famoso debería cantar

¿Una nueva polémica toca a la puerta de Ángela Aguilar? Recientemente la cantante perteneciente a la dinastía Aguilar fue contundente al ser cuestionada sobre su opinión con respecto a los artistas emergentes, dejando a más de uno con la boca abierta al señalar que no todos deberían dedicarse a cantar cuando no tiene el talento para hacerlo.

La joven de 20 años acudió al programa de radio EXA FM y durante su extremista se sinceró sobre lo difícil que ha sido formar parte de una de las dinastías musicales más importantes en México, pues desde el día uno se ha preparado para consolidarse como una buena artista.

Al ser cuestionada sobre su opinión con respecto a esta ola de artistas emergentes en México y Latinoamérica, Ángela Aguilar no se guardó nada y apuntó que: “No deben de ser cantantes si no saben cantar (…) A mí mis papás, mis abuelos, me enseñaron que si voy a hacer algo lo tengo que hacer bien”.

Asimismo, la famosa aprovechó el espacio para recordar cómo han sido sus años de preparación a nivel musical: “Llevo tomando clases de canto desde los 4 años, de ópera. Y así debe de ser, porque el público se merece ese respeto. Si ellos pagan un boleto porque te quieren ver y escuchar cantando en vivo”, añadió.

Estas declaraciones no tardaron en resonar dentro de redes sociales como X -antes Twitter- y Tik Tok; en esta última plataforma, los internautas no dudaron en reaccionar al respecto en una ola de opiniones divididas. Y es que mientras algunos secundaron lo dicho por Ángela Aguilar, hubo quienes la criticaron por no estar “aterrizada a la realidad”.

“Se nota cuando naces en cuna de oro, no todos se pueden dar el lujo de ir a clases de ópera desde los cuatro años”, escribió un usuario, mientras que otro complemento diciendo: “No solo es técnica, eso es muy simplista. Es carisma, trabajo duro, autenticidad… como Juan Gabriel, hasta Peso Pluma, les sobra talento”.

A pesar del revuelo que se generó con esta entrevista, la cantante de regional mexicano se enfoca en promocionar su nuevo material discográfico ‘Bolero’, donde explora este género popularizado en La Habana, Cuba, sitio al que viajó para su realización.

