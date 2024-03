El Zurdo Ramírez cree que su fuerza y poder lo ayudarán a vencer a Goulamirian: “Va a ser una guerra”

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez cree que la combinación de su fuerza y ​​poder lo ayudaran a llevarse la victoria frente a Arsen Goulamirian para coronarse como el primer campeón mexicano de peso crucero este sábado 30 de marzo en el YouTube Theatre de Inglewood en California.

En declaraciones recogidas por BoxingSecene, el Zurdo Ramírez expresó que Goulamirian es un guerrero, pero aseguró que ha trabajado en sus habilidades para superarlo y arrebatarle el cinturón de las 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Él es el campeón por una razón. Arsen es el guerrero con la fuerza de Thor que también puede boxear. Va a ser un gran desafío, por eso quería esta pelea. He estado trabajando en mis habilidades y mi fuerza para superar a Arsen. Va a ser una guerra. Sé que a él le gusta pelear por dentro, y esa es mi especialidad también. Creo que la combinación de mi fuerza y ​​poder me permitirá salir victorioso”, dijo.

“Me siento cómodo con este peso. Naturalmente, a medida que crecí, me resultó más difícil ganar peso y ahora todo parece ser más fácil. Como siempre digo, no hay mejor maestra que la experiencia en esta vida. No estoy entrenando diferente como peso crucero. Siempre estoy trabajando en los conceptos básicos del boxeo. Al pasar a una división superior, una de las cosas principales es que puedo levantar objetos pesados ​​y no preocuparme por ganar masa muscular”, concluyó.

De ganar el cinturón de las 200 libras de la AMB, el Zurdo Ramírez se coronará como el primer peleador nacido en México que consigue el título en esta categoría y también en campeón de dos divisiones de peso.

Cabe destacar que en 2016 el mexicano derrotó a Arthur Abraham para convertirse en el primer campeón mundial de su país en las 168 libras. El peleador azteca pudo haber logrado la misma hazaña en el peso semicompleto, pero perdió y este hecho que lo entristeció mucho. Ahora quiere repetir la historia en las 200 libras.

El Zurdo Ramírez debutó en el peso crucero con una victoria dominante ante Joe Smith Jr. el pasado mes de octubre. El pugilista dejó atrás una mala etapa en su carrera tras sufrir su primera derrota de ante Dmitry Bivol, en noviembre de 2022, y fallar cinco meses después en el pesaje de su pelea de regreso en 175 libras contra Gabriel Rosado, la cual fue cancelada. El peleador afirmó sentirse más fuerte en la nueva categoría.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, se recuperó de su primera derrota de ante Dmitry Bivol, en noviembre de 2022, y volvió a saborear el triunfo en su nueva división: peso crucero. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 45 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, Arsen Goulamirian, de 38 años, es campeón mundial de peso crucero de la AMB y subió por última vez al ring cuando venció a Alexéi Egorov por decisión unánime en noviembre de 2022, pelea que marcó su cuarta defensa del cetro. El boxeador francés se mantiene invicto después de 27 peleas, 18 de ellas por la vía rápida.

