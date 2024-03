Eva Mendes reveló por qué decidió alejarse de la actuación

Eva Mendes cuenta con una extensa filmografía, pero en 2014 decidió poner una pausa indefinida a su carrera como actriz, al mismo tiempo que su relación con Ryan Gosling comenzaba a ser muy cubierta por los medios. Ahora ella explicó los motivos que la llevaron a alejarse de los sets de filmación, y lo cierto es que no se arrepiente de haberlo hecho.

Entrevistada para The Today Show, Mendes (quien es madre de dos niñas, Esmeralda y Amada) comentó que todo surgió espontáneamente: “Fue algo no muy pensado. Me dije: ‘Sería muy afortunada si pudiera tener este tiempo con mis hijas’. Fue casi como un acuerdo no verbal que decía: ‘Está bien, (Ryan) va a trabajar y yo voy a trabajar, sólo que yo voy a trabajar aquí'”. Con respecto a la espectacular actuación de Gosling en la pasada entrega de los premios Oscar, ella dijo: “Él fue e hizo su trabajo. Y resulta que es muy bueno en su trabajo. Lo hizo y volvió a casa”.

Eva y Ryan Gosling se conocieron al trabajar en la película de 2012 “The Place Beyond The Pines”, dirigida por Derek Cianfrance. Fue entonces cuando quedó impresionada con el desempeño del actor durante el rodaje: “Nunca he experimentado algo así. Su forma de trabajar, su compromiso con su oficio, cómo quiere hacer que todo sea lo mejor posible, y eso significa hacer que sus compañeros de reparto den lo mejor…Pero desafortunadamente, o afortunadamente, sólo existe un Ryan. Así que prácticamente dejé de actuar después de eso”.

Aunque se alejó del cine, Mendes no ha dejado de trabajar. A ella le encanta la limpieza, y durante la pandemia descubrió una compañía dedicada a producir esponjas para lavar platos y que se distinguen por no acumular olores. Ya es una de las dueñas, y también está encargada del marketing.

Eva siempre muestra su apoyo a Ryan Gosling en los proyectos de éste en cine, pero hasta ahora se siente muy a gusto siendo una mamá de tiempo completo. “Aún trabajo, sólo que no actúo, porque el actuar conlleva que vayas a locaciones, y hace que estés lejos”, concluyó.

Sigue leyendo: