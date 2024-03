Lautaro Martínez líder del Inter de Milán levantó la mano para jugar en Juegos Olímpicos París 2024

Javier Mascherano deberá decidir más temprano que tarde los jugadores que serán convocados para conformar al combinado nacional argentino que disputarán los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde la escuadra albiceleste buscará por todos los medios desde el primer día de competencia, poder alcanzar una nueva medalla de oro.

De acuerdo al reglamento de la competición del fútbol en los Juegos Olímpicos, un total de 3 jugadores mayores a 23 años podrán ser parte de la nómina final de 18 jugadores que asistan a París 2024. Hay un total de 7 campeones del mundo en Qatar 2022 que se postularon y se ofrecieron para poder integrar este equipo en la cita olímpica que tendrá lugar el próximo viernes 26 de julio y llegará a su fin el domingo 11 de agosto.

Lautaro Martínez de 26 años de edad, capitán y punta de lanza del Inter de Milán de la Serie A de Italia fue el más reciente en sumarse al grupo de jugadores que levantaron la Copa del Mundo en Qatar 2022.

¿Quiénes son los demás campeones del mundo?

La lista de jugadores que celebraron la cita mundialista en Qatar 2022 son: Nicolás Tagliafico (defensor del Olympique de Lyon de de 31 años), Rodrigo De Paul (medio centro del Atlético de Madrid de 29 años), Nicolás Otamendi (defensor del Benfica de Portugal de 36 años), Emiliano Dibu Martínez (portero del Aston Villa de 31 años), Alexis Mac Allister (centrocampista del Liverpool de la Premier League de 25 años) y Cristian Romero (defensor del Tottenham Hotspur de 25 años).

Lionel Messi no forma parte de la lista, pero anteriormente el mismo director técnico Javier ‘El Jefecito’ Mascherano dejó saber que la invitación hacia el ídolo de Rosario y actual líder del Inter Miami en la Major League Soccer estaba más que hecha, así como lo hizo en su momento con Ángel ‘El Fideo’ Di María, quien rechazó con mucho agradecimiento la invitación hecha por su ex compañero de selección nacional.

¿Cuál es el siguiente paso para Mascherano y la Sub 23?

Argentina viene de ganar el primer partido amistoso ante México el pasado viernes en Mazatlán 4 goles por 2 y recientemente cayeron vencidos por goleada 3 goles por 0.

Argentina en París 2024

En lo que respecta a los Juegos Olímpicos, el sorteo se llevó a cabo recientemente y la selección nacional albiceleste terminó siendo cabeza de serie del Grupo B. Los dirigidos por el Javier Mascherano darán comienzo a su camino el 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne ante Marruecos, campeón de la última Copa Africana de Naciones Sub 23.

Posteriormente a ello, el 27 de julio en el Stade de Lyon, Argentina se deberá enfrentar ante el tercer clasificado de la Copa Asiática Sub 23 de la AFC, competencia que se llevará a cabo del 15 de abril al 3 de mayo en Qatar. Finalmente, la selección nacional argentina Sub 23 culminará la primera fase el 30 de julio, nuevamente en el Stade de Lyon. En ese escenario se verá las caras ante el combinado de Ucrania, conjunto que culminó en el tercer puesto en la Eurocopa Sub 21. Vale destacar que los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

