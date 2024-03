Rudy Giuliani acepta en privado estar preocupado por vivir en bancarrota y bajo problemas legales

Con 79 años sobre la espalda y después de haber conseguido destacar como abogado e incluso en la política, Rudolph William Louis Giuliani debería ya estar gozando de una vida tranquila alejado de la vida pública, pero al apoyar a Donald Trump se metió en delicados problemas legales que lo han dejado en bancarrota, lo cual revela su circulo cercano lo tiene desesperado.

Recientemente, el exalcalde de la ciudad de Nueva York acudió a una reunión en apoyo de Abe Hamadeh, aspirante republicano al Congreso de Arizona.

Dicho evento se llevó a cabo en Mar-a-Lago, pero a diferencia de ocasiones anteriores, Giuliani mostró una faceta pocas veces conocida por los amigos con quienes se reunió.

De acuerdo con una fuente citada de manera anónima por el diario New York Post, al longevo abogado neoyorquino le escuchó afirmar que se encuentra inmerso en un “mundo de pesadilla” del cual no logra escapar, pues “se despierta todos los días y no puede creer que sea real”.

Giuliani teme que las autoridades le vayan a embargar un condominio que tiene en Florida. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Y es que, en cierta, manera sus palabras son bastante apegadas a la realidad, pues después de haber sido declarado culpable por un tribunal de Georgia tras acusar falsamente a dos trabajadores electorales de cometer fraude electoral en el condado de Fulton durante las elecciones de 2020, un juez le impuso al exalcalde una sanción de $148 millones de dólares, situación que lo llevó a declararse en bancarrota.

A este dilema ahora se suma la posibilidad de que las autoridades le embarguen un condominio en Florida, el cual está valuado en $3.5 millones de dólares, cantidad que se tomaría en cuenta para saldar sus deudas.

Sin embargo, ante los medios informativos Rudy Giuliani pretende enviar una señal muy opuesta a la de un personaje con la mirada fija hacia el piso.

En lugar de ello, hace unos días, afirmó estar convencido que no ser débil y haber apoyado a Trump lo ayudaría después.

“Lo considero como algo que me ayudará en el cielo a apegarme a mis principios y no ser un debilucho como todos estos debiluchos que tienen miedo de representar a Trump.

Tú sabes quién ganó en 2020, yo sé quién ganó en 2020 y sé que las malditas papeletas se queman y sé hasta dónde llegan”, expresó.

Sigue leyendo:

* Rudy Giuliani se niega a pagar sanción de $148 millones de dólares y apela veredicto por difamación

* Giuliani y Trump vendieron indultos por $2 millones, exasistente

* Giuliani reveló que Trump le ofreció en una ocasión que se llevara a casa archivos confidenciales