La Opinión Hoy: El 94% de ‘dreamers’ con DACA está empleado

El Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como “DACA“, es sinónimo de oportunidades tanto de estudiar como de lograr mejores trabajos y salarios para los llamados Dreamers. Jesús García, periodista especializado en Política Inmigración y Asuntos Nacionales de La Opinión, nos compartió algunos datos más sobre todo lo que este programa representa para este sector, así como de los riesgos que hoy enfrenta.

“Este reporte, que es muy interesante del Center for American Progress que nos lo dio a La Opinión en exclusiva lo publicaron este lunes y pues bueno básicamente es el reporte de una encuesta que llevan haciendo desde hace 10 años para ver cuál es el estado de los Dreamers y el beneficio que obtienen a través de Daca y lo que resulta es muy interesante porque, el 94.1% señala que está evidentemente empleado, lo cual desestima esa retórica de quienes critican el programa de que muchos de estos jóvenes, pues no están aprovechando realmente la oportunidad que les ofrece”, explicó García.

Hay un crecimiento alrededor del 5% con respecto al 2019 que parece mínimo, pero realmente es sustancial y lleva casi un 100% no estamos viendo que las personas protegidas con Daca, “están trabajando y no solo eso, sino que también el hecho de tener trabajo les ha permitido obtener una vivienda y obtener su primer auto por ejemplo, a muchos de ellos cuando lograron obtener la protección, entonces eso es muy importante porque he estado de obtener de comprar una vivienda, de compra, de ayudar a la economía estadounidense tanto local estatal como a nivel nacional, porque bueno tienen que pagar impuestos es parte del proceso que se vive no solo eso, pues, al aumentar también los ingresos que ellos están teniendo, pues obviamente mueven muchísimo más la economía”, agregó.

Un grupo de personas se manifiesta frente al Capitolio en apoyo al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el jueves 6 de octubre de 2022, en Washington. El letrero dice: “El DACA es temporal, nuestro hogar es aquí”. ( AP Foto/José Luis Magaña)

Seguir leyendo: