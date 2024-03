Para el ex directivo Guillermo Cantú, el técnico Jaime Lozano está sentado en la silla más caliente de México

Porque conoce como a la palma de su mano como se manejan toda la serie de intereses deportivos, pero sobre todo económicos y comerciales en el seleccionado de México, el ex directivo del representativo azteca, Guillermo Cantú, reconoció que el actual técnico del combinado mexicano Jaime Lozano: “Está sentado en la silla más caliente del fútbol mexicano”.

“Lo único que me dice el próximo torneo de Copa América para Jimmy, es que está sentado en la silla más caliente de México”, aseguró Cantú, quien bajo su gestión tuvo que sortear momentos tan álgidos como el fracaso del mundial de Qatar 2022.

Dicha respuesta del ex dirigente de la oncena azteca salió a colación cuando La Opinión, le preguntó si existían las bases para pensar en que Jaime Lozano podrá terminar todo el proceso hasta el próximo mundial 2026, tomando en cuenta que en junio próximo, el seleccionado de México tendrá su prueba de fuego en la Copa América 2024, cuyo resultado podría sellar para bien o para mal el futuro del actual estratega.

¿Entonces el técnico nacional en la carta más débil de la baraja?

Eso es lo que tú dices, yo creo que el técnico de México hace todo lo que puede con los jugadores que tiene a disposición y a medida que tenga más herramientas de dónde escoger tendrá más chances de tener éxito. Porque si tiene cinco para la posición de nueve en diferentes equipos, pues es más fácil. Inclusive sería una decisión difícil ver quién juega, pero cuando tienes dos, cuando tienes tres, las herramientas se van reduciendo y las complicaciones para el técnico van creciendo.

Si tuvieras que decidir, ¿dejas a Jaime Lozano hasta después del mundial?

Sí, la verdad es que yo lo veo bien, aunque para poder ayudar a los técnicos hay que tomar una serie de decisiones fuera del campo de juego, esa es la manera de empezar a pensar, pero te lo digo a 10,000 pies de altura, pues hace tiempo que me salí y no sé cómo estén actualmente las cosas.

El técnico nacional pisaría callos

Pero tú conoces todos los intereses, conoces muy bien, como se maneja internamente, esta película. ¿Tú crees que aun así mediando con los clubes con estos intereses pueda permanecer Jaime Lozano hasta el mundial?

Creo que el que menos influye en todos estos factores es el técnico nacional, si hay que traer a uno de afuera que revolucione todo ese tema, se van a empezar a pisar callos, quizá no sea lo más prudente, pero te lo digo y te estoy hablando a 10 mil pies de altura. Al final hay que estar ahí y conocer realmente lo que sucede para saber todos los factores que determinan las decisiones, hoy no te lo sé decir, sobre todo porque los intereses cambian constantemente.

¿Entonces no habría que quitar a Jaime Lozano, como lo está pidiendo un gran sector del público?

Eso nunca va a cambiar, siempre es lo mismo, y eso pasa cuando hay una derrota que no la tiene contemplada en el esquema. Siempre sucede eso, no importa quién sea el técnico, no importa nada de lo que pueda suceder, siempre sucede lo mismo, no me sorprende nada cierto que no he visto mucho porque estoy de gira con mi hijo, pero me lo puedo imaginar.: Yo pienso que las decisiones se tienen que tomar con frialdad, con cabeza fría y estoy seguro de que Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez, es una persona muy inteligente y que sabe lo que hace

Guillermo Cantú también se dio tiempo para hablar de los asesores para contrarrestar la inexperiencia de Jaime Lozano, ¿crees que sea buena idea?

No me parece la decisión correcta, no creo que la sea la solución, eso me parece una opinión de alguien con falta de experiencia y sin conocimiento.

¿No es muy inexperto para este tipo de empresas Jaime Lozano?

No lo considero así. Yo creo que ha tenido momentos complicados y obviamente los técnicos se curten en los momentos difíciles y los momentos difíciles se dan siempre en la vida de un técnico.

¿Paternidad de Estados Unidos?



El ex dirigente de todas las selecciones de México, también se dio tiempo para tocar el asunto de la paternidad de Estados Unidos sobre el combinado mexicano y a pregunta expresa de si ¿México ya es hijo del seleccionado norteamericano?, respondió que: “Todos los demás se consideran como hijos de ellos y no va por ahí, pero en esto siempre se utilizarán términos peyorativos y reaccionamos con el hígado. Es cierto, a nadie nos gusta perder, ni a nosotros con Estados Unidos, contra Costa Rica y contra Honduras, ni contra nadie, es cierto que jugaron mejor y hoy tienen más calidad en algunas posiciones, pero así es esto”.

Guillermo Cantú, ex directivo de la selección de México se mostró partidario de mantener a Jaime Lozano como técnico del combinado azteca hasta el Mundial 2026. Foto: Etzel Espinosa/Imago7.

¿Se habla de que las televisoras no deben seguir dentro de las decisiones del fútbol mexicano?

Eso es parte de nuestro ambiente, de nuestra cultura, nuestra manera de hacer las cosas y así ha sido durante muchísimo tiempo. Muchas veces se dice que todos deben apoyar, que los equipos deben hacerlo e inclusive muchas veces se contraponen las cosas, pero al final lo que debe prevalecer es producir mejores jugadores mexicanos que nutran a las selecciones.

¿Qué opinión te merecen las declaraciones de Andrés Guardado, Hirving Lozano y Edson Álvarez?

A mí no me gusta, yo creo que hablar después de mucho tiempo no es bueno, pero además yo nunca escuché a ninguno de ellos decir que Gerardo Martino haya vendido el partido. Creo que cuando las cosas se hablan de frente es como deben hacerse las cosas y el hecho de qué se hagan acusaciones graves de este tipo sin ninguna prueba, se me hace una aberración, parece que al final acaban hablando con las vísceras, me parece muy desafortunado y muy a la ligera que se haga juicios tan graves.

